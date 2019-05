RESULTS: Ipswich Show 2019, the results are in

Farm produce section judge Elwyn Steinhardt at the Ipswich Show.

FOOD RESULTS

OPEN SECTON

Class 1 Six Sultana Scones

1. Esther Keddie St. Francis Xavier OSHC

Class 2 Six Plain Scones

1. Margaret Eleison

2. Esther Keddie

Class 3 Six Pumpkin Scones

1. Joy Marsh

Class 5 Ginger Fluff Sandwich

1. Denise Podlich

Class 6 Any Plain Quick Mix Cake

1. Denise Podlich

2. Amanda Barendrecht

Class 7 Kentish Cake

1. Margaret Eleison

2. Alison Rossow

Class 8 Carrot Cake

1. Holly Edwards

2. Joyce Pampling

Class 9 Chocolate Butter Cake

Holly Edwards

Class 10 Madeira Cake

Denise Podlich

Class 11 Orange Bar

Holly Edwards

Samantha Swift

Hayley Marsh

Class 12 Caramel Tart

Denise Podlich

Class 13 Cinnamon Tea Cake

Samantha Swift

Holly Edwards

Class 14 Fruit Slice

Glenda Imhoff

Class 15 Chocolate Slice

Holly Edwards

Carmel Feeley

Class 16 Plain Butter Cake - 2019 Special

Naomi Burt

Amanda Barendrecht

Margaret Eleison

Class 17 Banana Cake

Holly Edwards

Alison Rossow

Amanda Barendrecht

Class 19 Gingerbread

Alison Rossow

Class 20 Pumpkin Fruit Cake

Lyn Byrne

Margaret Eleison

Class 21 Boiled Fruit Cake

Glenda Imhoff

Holly Edwards

Helen Reich

Class 22 Rich Fruit Cake

Maree Harvey

Samantha Swift

Class 23 Sultana Cake

Denise Podlich

Amanda Barendrecht

Hayley Marsh

Class 25 Feature Cake - Lemon Coconut Cake

Helen Reich

Aimeé Fulton

Carmel Feeley

Class 26 Six Apple & Date Muffins

Holly Edwards

Hayley Marsh

Class 27 Date Loaf

Denise Podlich

Hayley Marsh

Alison Rossow

Class 28 Marble Cake

Samantha Swift

Glenda Imhoff

Holly Edwards

Class 29 Plate of Shortbread

Amanda Barendrecht

Denise Podlich

Belinda Franklin

Class 30 Six Small Cakes

Holly Edwards

Margaret Eleison

Amanda Barendrecht

Class 31 Six Pikelets

Esther Keddie

Madeline Johnson

Margaret Eleison

Class 32 Six Cornflake Biscuits

Joyce Pampling

Glenda Imhoff

Amanda Barendrecht

Class 33 Six Anzac Biscuits

Lyn Byrne

Carmel Feeley

Amanda Barendrecht

Class 33A Plate of Custard Kisses

Alison Rossow

Joyce Pampling

Class 34 Apple Tart - Double Crust

Denise Podlich

Class 36 Loaf of Home Baked White Bread

Joy Marsh

Most Successful Exhibitor Classes 1-37

Holly Edwards

Champion Exhibit of Show Classes 1-37A and 56-71

Margaret Eleison

DECORATED CAKES

Class 39 Novelty Cakes

Pauline Herrmann

Class 40 Decorated Birthday Cake 21st or 18th

Pauline Herrmann

Class 41 Celebration Cake

Pauline Herrmann

Class 42 Up to Three Tier Wedding Cake

Pauline Herrmann

Heather Drake

Class 43 Sugarcraft

Pauline Herrmann

Class 44 Sugar Floral Arrangement

Pauline Herrmann

Class 45 Children's Birthday Cake

Heather Drake

Champion Exhibitor of Show Classes 38-45

Pauline Herrmann

SWEETS

Class 46 Coconut Ice

Madonna Tolhurst

Sapheara Ruthenberg

Michelle McNeill

Class 47 White Christmas

Rosslyn Holloway

Amanda Barendrecht

Sapheara Ruthenberg

Class 48 French Jellies

Sapheara Ruthenberg

Class 49 Rocky Road

Amanda Barendrecht

Rosslyn Holloway

Madonna Tolhurst

Class 50 Marshmallows

Amanda Barendrecht

Sapheara Ruthenberg

Class 51 Chocolate Fudge

Rosslyn Holloway

Mikaela Miley

St. Francis Xavier OSHC

Class 52 Chocolate Spiders

Amanda Barendrecht

Madonna Tolhurst

Sapheara Ruthenberg

Class 53 Rum Balls

Sapheara Ruthenberg

Amanda Barendrecht

Michelle McNeill

Class 54 Chocolate Home Moulded

Sapheara Ruthenberg

St. Francis Xavier OSHC

Most Successful Exhibitor Classes 46-55

Amanda Barendrecht

PRESERVES

Class 56 Lemon Cheese

Kate Martindale

St Francis Xavier OSHC

Class 57 Passionfruit Cheese

Kate Martindale

St Francis Xavier OSHC

Class 59 Marmalade - Any Other Variety

Joy Williams

David Lee

David Lee

Class 60 Apricot Jam

Bremer S.H.S. Science in Practice

Class 61 Jam - Any Other Variety

Bremer S.H.S. Science in Practice

St. Francis Xavier OSHC

Class 62 Rosella Jam

Bremer S.H.S. Science in Practice

Class 63 Plum Jam

Bremer S.H.S. Science in Practice

Joy Williams

Class 71 Miscellaneous - Any Item Not Provided for

David Lee

Most Successful Exhibitor Classes 56-71

Bremer S.H.S. Science in Practice

SENIOR SCHOOL SECTION

Class 75 Six Jam Drops

Lily Richardson

Class 77 Six Pikelets

Sapheara Rothenberg

Benjamin Clarke

Class 78 Chocolate Slice

Kody McNeill

Class 79 Plate of Marshmallows - 8 Pieces

Sapheara Ruthenberg

Class 81 Marbled Cake

Isabelle Carroll

Ashlea Donaldson

Sidney Warren

Class 82 Any Jam

Bremer S.H.S.

Bremer S.H.S.

Bremer S.H.S.

Most Successful Exhibitor Classes 72-83

Sapheara Rothenberg

JUNIOR SCHOOL SECTION

Class 84 Apricot Balls

Zara Richardson

Harrison Cuneo

Caleb Harvey

Class 85 Plain Packet Mix

Morris Johnson

Caleb Harvey

Lucy O'Shea

Class 86 Six Small Cakes

Tommy Savige

Isabel Savige

Asher Harvey

Class 87 Lazy Daisy Cake

Caleb Harvey

Asher Harvey

Ardine Richardson

Class 88 Six Anzac Biscuits

Lucy O'Shea

Caleb Harvey

Robbie Griffiths

Most Successful Exhibitor Classes 84 - 88

Caleb Harvey

KINDERGARTEN SECTION

Class 89 Two Arrowroot Biscuits

Archer Cuneo

Class 90 Edible Necklace

Archer Cuneo

SPECIAL NEEDS SECTION

Class 91 Six Chocolate Chip Muffins - Packet Mix

Megan Rossow

Jon Simpson

Nathan Campbell

Class 92 Plate of Six Pikelets

Sally McMinn

Megan Rossow

Class 93 Six Anzac Biscuits

Sally McMinn

Nathan Campbell

Class 94 Any Plain Quick Mix Cake

Jon Simpson

Sally McMinn

Megan Rossow

Class 95 Slice - Any Variety Except Chocolate

Megan Rossow

Sally McMinn

Class 96 Six Small Cakes

Megan Rossow

Sally McMinn

Most Successful Exhibitor Classes 91-96

Sally McMinn

HORTICULTURE

DIVISION ONE

POT PLANTS

Class 2 Two Ferns - Distinct

Denise Podlich

Class 3 One Fern - Any Variety

Denise Podlich

Class 6 Three Plants for Table Decoration - Distinct

Moira Keddie

Class 7 One Plant for Table Decoration

Denise Podlich

Esther Keddie

Class 11 One Pot Cane Begonia

Moira Keddie

Class 13 One Begonia - Any Variety

Moira Keddie

Class 15 Pot Cordylin

Noelene Schultz

Class 18 One Aspidistra

Denise Podlich

Class 21 Two Neoregelia

Moira Keddie

Moira Keddie

Class 22 One Neoregelia

Noelene Schultz

Noeline Schultz

Class 24 One Any Other Bromliad

Moira Keddie

Moira Keddie

Class 32 One Pot in Flower - Excluding Orchid

Noelene Schultz

Class 33 One Trailing Plant - Not Provided for

Esther Keddie

Class 35 One Pot Plant - Any Variety - Not Provided for

Denise Podlich

Class 37 One Diffenbachia

Esther Keddie

Class 46 Succulent - 2" Pot

Esther Keddie

Denise Podlich

Class 47 Succulent - 3" Pot

Denise Podlich

Class 48 Succulent - 4" Pot

Denise Podlich

Esther Keddie

Class 49 Succulent - 5" Pot

Denise Podlich

Noelene Schultz

Class 50 Succulent - 6" Pot

Denise Podlich

Esther Keddie

Class 51 Succulent Over 6" and Under 9"

Esther Keddie

Denise Podlich

Class 52 Succulent Over 9" and Under 12"

Denise Podlich

Denise Podlich

Class 53 Cacti 2" Pot

Denise Podlich

Class 55 Cacti 4" Pot

Denise Podlich

Esther Keddie

Class 57 Cacti 6" Pot

Denise Podlich

Class 58 Cacti Over 6"

Denise Podlich

Denise Podlich

Class 59 Cacti Over 9"

Denise Podlich

HANGING BASKETS

Class 42 One Hanging Basket

Nephrolepsis Noelene Schultz

Class 43 One Hanging Basket -

Any Other Variety Denise Podlich

Class 44 One Hanging Basket -

Begonia Moira Keddie

Class 45 One Hanging Basket -

Zygocactus in Flower Noelene Schultz

ORCHIDS

Class 61 One Cattelya - Any Other Colour

Catherine Scott

Noelene Schultz

Class 70A Orchid - Not Provided for

Noelene Schultz

CUT FLOWERS

Class 72 Three Cut Flowers - One Variety - Not Provided for

Catherine Scott

Darren Zanow

Class 73 One Cut Flower - Not Provided for

Moira Keddie

Darren Zanow

Class 75 Three Gerberas - Single - One Colour

Noelene Schultz

Class 76 One Gerbera - Single

Noelene Schultz

Class 79 One Gerbera - Double

Catherine Scott

Catherine Scott

Class 80 One Gerbera - Any Other Variety

Noelene Schultz

Class 80A One Bauerii Type Gerbera

John Blake

John Blake

Class 83 Three Gerberas - Any Other Variety - One Colour

John Blake

Noelene

Schultz

Class 89 One Spray Double Chrysanthemums

Naomi Burt

Darren Zanow

Class 93 One Exhibition - Incurving or Reflexing

Darren Zanow

Darren Zanow

Class 96 Three Roses - One Colour

Darren Zanow

Class 98 One Rose

John Blake

Class 105 One Strelitzia

Denise Podlich

Denise Podlich

Class 113 Three Dahlias - Not Necessarily Distinct

Darren Zanow

Darren Zanow

Class 114 One Dahlia

Darren Zanow

Darren Zanow

Class 115 Three Shrubs - One Variety

Moira Keddie

Moira Keddie

Class 116 Three Shrubs - Distinct

Moira Keddie

Moira Keddie

Class 117 One Shrub

Denise Podlich

Class 119 Three Natives - One Variety

Denise Podlich

Noelene Schultz

Class 120 One Native

Noelene Schultz

Noelene Schultz

CHAMPIONS

Champion Pot Plant

Noelene Schultz

Champion Orchid

Catherine Scott

Champion Hanging Basket

Denise Podlich

Champion Bromeliad

Noelene Schultz

Champion Cacti

Denise Podlich

Champion Succulent

Denise Podlich

Champion Exhibit of Show

Catherine Scott

Champion Single Gerbera

Noelene Schultz

Champion Double Gerbera

Catherine Scott

Champion Chrysanthemum

Naomi Burt

Champion Cut Flower

Moira Keddie

PIGEONS

Grand Champion Pigeon of Show

Wayne Lockie

Reserve Champion Pigeon of Show

Dennis Johns

Fancy Pigeon of Show

Wayne Lockie

Reserve Champion Fancy Pigeon of Show

Althosa Lockie

Pigmy Poulter

Wayne Lockie

Homing Pigeon

Althosa Lofts

Utility Pigeon

Dennis Johns

West of England

Althosa Lofts

British Homer

Althosa Lofts

Any Other Variety

Wayne Mieth

STATE UTE MUSTER SERIES

Street Ute Winner

Sam Halter

Street Ute Runner Up

Briley

B & S Ute Winner

Glen Johnson

B & S Ute Runner Up

Kelly Paton

Chicks Ute Winner

Briley

Chicks Ute Runner Up

Sarah Gooding

4 x 4 Ute Winner

Tammy Smith

4 x 4 Ute Runner Up

Ian Howlett

Work Ute Winner

Asher Zabel

Work Ute Runner Up

Lincoln Rayner

Feral Ute Winner

Scott Hodge

Feral Ute Runner Up

Gizzmo

Classic Ute Winner

lan Degan

Classic Ute Runner Up

Jim Spillman

MANNEQUIN FLORAL ART

First

Oriental Market - H. Drake & F. Leman

Second

Mardi Gras - Denise Harcourt & Lesley Nichols

Third

Vintage Wedding - Denise Harcourt & Lesley Nichols

DOGS QUEENSLAND

Best in Show

Rottweiler CH. Revell Standing Ovation at Khingsahl King/Scells

Runner Up in Show

Chinese Crested Dog AUST CH. Chinacrest Glitznglamour Costelloe

Baby Puppy in Show

Samoyed Lunasea Like No Other Chen

Minor Puppy in Show

Cocker Spaniel (American) Taryk The Winner Takes It All McGregor/Smith

Puppy in Show

Dalmatian Paceaway Coach Master Darling

Junior in Show

Rottweiler CH. Revell Standing Ovation at Khingsahl King/Scells

Intermediate in Show

Yorkshire Terrier Amadonia Ruby Shaw

Australian Bred in Show

Airedale Terrier CH. Bajan The Dark Legend Grannum

Open in Show

Chinese Crested Dog AUST CH. Chinacrest Glitznglamour Costelloe

Best Neuter in Show

Welsh Springer Spaniel SUP CH. Ricochez Faleiry Gabrielle Cornish

Runner Up Neuter in Show

Siberian Husky CH. Theldaroy Moon Spirit Seare

PHOTOGRAPHY

PRINTS

Champion Print - Ron Miller

Local Champion - Print Gail Bryant

Class 1 Monochrome

1st Linda Oliver, 2nd Liz Quince, 3rd Linda Oliver

Class 2 People

1st Linda Oliver, 2nd Rochelle James, 3rd Rochelle James

Class 3 Open Colour

1st Ron Miller, 2nd Ron Miller, 3rd Brian Whelband

Class 4 Animals/Birds/Insects

1st Gail Bryant, 2nd John Nielsen, 3rd Rochelle James

Class 5 Open (Local Residents Only)

1st Ron Miller, 2nd Craig Barr, 3rd Ron Miller

SNAPSHOTS

Champion Snapshot Gail Bryant

Class 6 People

1st Gail Bryant, 2nd Debbie Keighran, 3rd Gail Bryant

Class 7 Animal/Birds/Insects

1st Gail Bryant, 2nd Gail Bryant, 3rd Gail Bryant

Class 8 Landscape/Seascapes

1st Debbie Keighran, 2nd Kaydon Clayton, 3rd Liz Quince

Class 9 Any Other Subject

1st Amber Hata, 2nd Amber Hata, 3rd Denise Podlich

JUNIOR SNAPSHOTS

Junior Snapshots Champion

Myles Meier

Class 10 People

1st Lacey Slater, 2nd Lacey Slater, 3rd Lacey Slater

Class 11 Animals/Birds/Insects

1st Ashleigh Moore, 2nd Madison Breckenridge, 3rd Shelby Evans

Class 12 Scapes

1st Kaydon Clayton, 2nd Kaydon, 3rd Clayton Kaydon Clayton

HOME BREW BEER

INDIAN PALE ALE

J. Cotterill M. Wallis A. Pike

BRITISH BEER

A. Pike R. Lawrance A. Watson

AMERICAN BEER

R.Lawrance A. Brand M. Wallis

BELIGAN BEER

A. Brand G. Elliot C. Dickson

STOUTS AND PORTERS

I. Ingram S. Aldred A. Brand

GERMAN BEER

Jan Grimmer J. Grimmer J. Grimmer

HOME BREW - WINE

Fruit Wine - Dry

Chris Navie Eunice Trott Robyn Hedge

Fruit Wine - Medium

Jenny Navie Robyn Hedge Char-lee Spencer

Fruit Wine - Sweet

Eunice Trott Eunice Trott Chris Navie

Grape Wine - Dry Red

Val Lloyd Val Lloyd Robyn Hedge

Grape Wine - Medium

Val Lloyd Val Lloyd Robyn Hedge

Grape Wine - Sweet

Char-lee Spencer Val Lloyd Robyn Hedge

Miscellaneous Wine

Eunice Trott Mike Trott Val Lloyd

Champion Wine

Eunice Trott

Reserve Champion Wine

Chris Navie

CREATIVE CRAFT

KNITTING

Class 1 Infants 3 Piece Outfit

Joy Guymer

Elizabeth Jordan

Class 2 Knitted Cardigan, Jumper or Vest

Colleen Lobwein

Joy Guymer

Colleen Lobwein

Class 3 Knitted Toy

Judy Carter

Judy Carter

Yvonne Parrat

Class 4 Eyelet Lace

Joy Guymer

Gloria Bell

Elizabeth Jordan

Class 5 Knitted Shawl

Colleen Lobwein

Jeannine Smith

Elizabeth Cash

Class 6 Knee Rug

Colleen Lobwein

Elizabeth Cash

Colleen Lobwein

Class 7 Tea Cosy

Elizabeth Jordan

Yvonne Parrat

Class 8 Knitted Dress Hanger

Elizabeth Jordan

Joy Guymer

Elizabeth Gough

Class 9 Bonnet & Booties

Joy Guymer

Class 10 Article Made From Fashion Yarn

Colleen Lobwein

Colleen Lobwein

Gloria Bell

Class 11 Dressed Doll

Gloria Bell

Elizabeth Jordan

Class 12 Any Other Article of Knitting

Joy Guymer

Judy Carter

Elizabeth Jordan

Champion Knitting

Collen Lobwein

CROCHET

Class 13 Baby Set

Elizabeth Jordan

Joy Guymer

Samantha Swift

Class 14 One Handkerchief

Janette Kerle

Joy Guymer

Janette Kerle

Class 16 Table Centre

Ben Caldwell

Lyn Byrne

Janette Kerle

Class 17 Duchess Set

Joy Guymer

Class 18 Runner

Ben Caldwell

Class 19 Article in Fine Cotton

Lyn Byrne

Janette Kerle

Janette Kerle

Class 20 Knee Rug

Janette Kerle

Pam Lobwein

Elizabeth Jordan

Class 20A Rug

Carol Nutley

Carol Nutley

Rebecca O'Hara

Class 21 Cot Cover

Kerri Stinson

Kerri Stinson

Kerri Stinson

Class 22 Crochet Dress Hanger

Joy Guymer

Elizabeth Jordan

Class 23 Crochet Tea Cosy

Joy Guymer

Elizabeth Jordan

Class 24 Hand Towel or Face Washer

Patricia Frampton

Patricia Frampton

Samantha Swift

Class 25 Crochet Toy

Samantha Swift

Kerri Stinson

Kerri Stinson

Class 26 Any Other Article of Crochet

Janette Kerle

Jeannine Smith

Champion Crochet

Janette Kerle

EMBROIDERY

Class 27 Counted Cross Stitch

Lavina Hill

Val Shelton

Elizabeth Gough

Class 28 Counted Cross Stitch

Collen Lobwein

Lavina Hill

Maureen Dull

Class 29 Counted Thread Work

Maureen Dull

Class 30 Tapestry - Long Stitch

Colleen Lobwein

Colleen Lobwein

Class 31 Tapestry - Any Medium

Barbara Edbrooke

Class 32 Stump Work

Val Shelton

Val Shelton

Class 33 Small Article of Cross Stitch

Elizabeth Gough

Elizabeth Gough

Elizabeth Gough

Class 34 Duchess

Set Joy Guymer

Class 35 Bobbin Lace/Tatting

Val Shelton

Joy Guymer

Class 37 Any Other Article of Embroidery Dallas Large

Val Shelton

R. A. Kath

Champion Embroidery

Lavina Hill

PATCHWORK

Class 39 Patchwork Quilt

Colleen Lobwein

Class 40 Patchwork Quilt

Colleen Lobwein

Priscilia Lawrence

Nancy Fleming

Class 41 Patchwork Knee Rug or Cot Quilt

Lorna-Gay Katene

Class 42 Patchwork Wall Hanging

Priscilia Lawrence

Priscilia Lawrence

Class 43 Patchwork Bag

Colleen Lobwein

Priscilia Lawrence

Lorna-Gay Katene

Class 44 Any Other Article of Patchwork

Patricia Frampton

Lesa Bradshaw

Class 45 Machine Embroidered Quilt

Colleen Lobwein

Class 47 Any Other Article - Machine Embroidered

Lorna-Gay Katene

Champion Patchwork

Colleen Lobwein

IPSWICH SHOW CHALLENGE

Class 48 Ipswich Show Challenge

Colleen Lobwein

Gai Browning

Colleen Whelan

Class 49 Art/Pictorial Quilt

Priscilia Lawrence

Priscilia Lawrence

Joanne Dunglison

MACHINE SEWING

Class 50 Useful Household Item

Patricia Frampton

Susan Speis

Alicia Manson

Class 51 Useful Sewing Room Item

Susan Speis

Alicia Manson

Class 52 Baby Article - Up to 3 Years

Lesa Bradshaw

Dianne Marr

Alicia Manson

Class 53 Child's Garment - Over 3 Years

Lesa Bradshaw

Alicia Manson

Madeline Johnson

Class 54 Child's Garment - Up to 12 Years

Lesa Bradshaw

Alicia Manson

Susan Olsen

Class 55 Adult's Garment

Lesa Bradshaw

Susan Olsen

Elizabeth Jordan

Class 56 Any Item Using Stretch Fabric

Lesa Bradshaw

Susan Olsen

Alicia Manson

Class 57 Apron

Lesa Bradshaw

Alicia Manson

Elizabeth Jordan

Class 58 Cushion Made-Up

Lesa Bradshaw

Elizabeth Gough

Class 59 Machine Embroidery

Lynell Jendra

Lorna-Gay Katene

Lorna-Gay Katene

Class 60 Any Article of Machine Made Lace

Lorna-Gay Katene

Class 61 Any Other Item of Machine Sewing

Lesa Bradshaw

Elizabeth Buettner

Alicia Manson

Champion Machine Sewing

Lesa Bradshaw

NEEDLEWORK/

HANDICRAFT BY PERSON 70 YEARS & OVER

Class 62 Knitting - Any Article

Judy Carter

Adele Hartley

Judy Carter

Class 63 Crochet - Any Article

Janette Kerle

Janette Kerle

Elizabeth Jordan

Class 64 Embroidery - Any Article

Lavina Hill

Adele Hartley

Val Shelton

Class 66 Leather Work

Peter Slatter

Peter Slatter

Peter Slatter

Class 67 Diamond Dotz

Margaret Wall

Margaret Wall

Adele Hartley

Class 68 Any Other Item

Elizabeth Gough

Elizabeth Gough

Marie Fleming

Champion Over 70s Exhibit

Margaret Wall

MISCELLANEOUS CRAFTS

Class 69 Handmade Decorative Toy/Doll/Bear

Susan Speis

Colleen Lobwein

Adele Hartley

Class 70 Soft Toy

Lorna-Gay Katene

Lesa Bradshaw

Adele Hartley

Class 71 Beadcraft

Colleen Lobwein

Colleen Lobwein

Rebecca Kearney

Class 72 Rice Paper

Colleen Lobwein

Colleen Lobwein

Class 73 Fur Bear

Colleen Lobwein

Colleen Lobwein

Averil Winton

Class 74 Best Fabric Bag

Kirrilee Jenkins

Kirrilee Jenkins

Colleen Lobwein

Class 75 Pin Cushion

Susan Speis

Lorna-Gay Katene

Class 76 Recycled Item

Colleen Lobwein

Lyn Byrne

Susan Speis

Class 77 Cushion Made Up

Lynell Jendra

Class 78 Christmas Item

Colleen Lobwein

Susan Speis

Susan Speis

Class 79 Any Article Combining Knitting & Crochet

Helen Newton

Class 80 Diamond Dotz with Printed Background

Colleen Lobwein Colleen

Lobwein Margaret Wall

Class 81 Diamond Dotz Full Picture

Colleen Lobwein

Colleen Lobwein

Margaret Wall

Class 82 Felting

Helen Newton

Class 83 Any Other Article

Marie Fleming

Ann Shelton

Ann Shelton

Champion Miscellaneous

Colleen Lobwein

SCRAPBOOKING & PAPERCRAFT

LAYOUTS

Class 84 Family

Debra Egan

Class 85 Special Events

Debra Egan

Class 87 Children

Debra Egan

Class 90 Layout by a Novice

Debra Egan

Hayley Clement

Class 91 Any Other

Debra Egan

OFF THE PAGE

Class 92 Mini Album etc.

Debra Egan

Class 93 Any Other Papercraft Item

Korie-Ann Frith

Korie-Ann Frith

Korie-Ann Frith

Class 94 Novice Any Article

Debra Egan

CARDS

Class 95 Scrapped Card

Korie-Ann Frith

Korie-Ann Frith

Susan Spies

Class 96 Stamped Card

Susan Speis

Class 97 Card Featuring Other Techniques

Korie-Ann Frith

Susan Speis

Elizabeth Gough

Class 98 Novice Card Tag or Act's

Korie-Ann Frith

Debra Egan

Susan Speis

Champion Scrapbook & Papercraft

Korie-Ann Frith

HOBBIES

Class 101 Wooden Toy

Len Muller Len Muller

Class 103 Wood Burning

Heather Hinks

Aaron Bailey

Aaron Bailey

Class 104 Novice

Kathy Parsons

Kathy Parsons

Class 105 Any Other Article

Len Muller

Class 106 Junior Any Other Article Primary School

Morgan Frampton

Raymond Bell

Raymond Bell

Class 108 Leather Bag

Peter Slatter

Bullet

Bullet

Class 109 Leather Belt

Peter Slatter

Peter Slatter

Class 110 Any Other Leather Work

Peter Slatter

Bullet

Peter Slatter

Class 112 Any Other Hobbies

Tandarra Phillips

Ann Shelton

Ann Shelton

Champion Hobbies

Len Muller

NOVICE

Class 113 Knitting

Susan Speis

Class 114 Crochet

Rebecca O'Hara

Gail Wilson

Susan Spies

Class 115 Machine Sewing

Susan Speis

Crystal Marr

Alicia Manson

Class 117 Hand Made Soft Toy

Susan Speis

Class 118 Patchwork

Susan Speis

Class 120 Counted Cross Stitch

Nikketah Cuneo

Class 121 Diamond Dotz

Tandarra Phillips

Class 122 Any Article

Susan Speis

Helen Newton

Collingwood Park OHSC

SPECIAL NEEDS CLASSES

Class 123 Machine Sewing/Hand Sewing

M. Von Kistowski

M. Von Kistowski

M. Von Kistowski

Class 125 Paper Mache

Sarah Taylor-Kaye

William Magarry

Hallie Hinrichsen

Joy Guymer

Xavier Lubche

Bryce Dunn

M. Von Kistowski

Class 125A Rice Papers

Samantha

Helena

Kristina

Mary

Class 126 Recycled Article

Samantha Irene Samantha

Troy Kristina Coral

M. Von Kistowski Ash

Jessica

Class 131 Painting/Drawing

Jessica Jessica Jessica

Samantha Samantha

Jarrod M. Von Kistowski

Class 131B Shaving Cream Painting

Coral Mary Helena

Allan Ash

Class 131C Fluffy Painting Helena

Class 131D String Painting Helena Helena Samantha

Ann Mary

Class 132 Diamond Dotz - Framed Jarrod Day Jarrod Day

Diamond Dotz - Unframed M. Von Kistowski M. Von Kistowski

Class 132B Paper Craft Tim Jess Mary

Anthony Samantha Troy

Allan

Class 132C Baked Play Dough Mary Kristina Troy

Class 133 Colouring in Pictures Samantha Rob

Class 134 Ceramic Large M. Von Kistowski M. Von Kistowski M. Von Kistowski

Class 134A Ceramic Medium M. Von Kistowski M. Von Kistowski M. Von Kistowski

Mark Sessarago

Class 134B Ceramic Small M. Von Kistowski M. Von Kistowski M. Von Kistowski

Helena Mark Sessarago Mark Sessarago

Class 134C Ceramic Tiny M. Von Kistowski M. Von Kistowski M. Von Kistowski

Class 135 Any Other Article Gail Wilson Kristina

Jarrod Day

Samantha

Champion

M. Von Kistowski

JUNIOR

Class 136 Machine Sewing

Stephanie Smith

Brianna Smith

Charlotte Manson

Class 138 Crochet

Amelia O'Hara

Class 140 Scrap Booking

Ava Levy

Brianna Smith

Stephanie Smith

Class 141 Hand Made Card

Stephanie Smith

Stephanie Smith

Ava Levy

Class 142 Painting/Colouring in

Morgan Frampton

Stephanie Smith

Morgan Frampton

Class 143 Recycled Materials - Under 10

William O'Hara

Collingwood Park OHSC

Class 144 Recycled Materials - Over 10

Stephanie Smith

Collingwood Park OHSC

Stephanie Smith

Class 145 Beadcraft

Evie Jarvis

Stephanie Smith

Ava Levy

Class 146 Loom Bands

Brianna Smith

Stephanie Smith

Stephanie Smith

Class 147 Mini Lego

Raymond Bell

Raymond Bell

Raymond Bell

Class 148 Lego - Under 5

Olly Richardson

Marley Richter

Archer Cuneo

Class 149 Lego - 6 to 10

Zara Richardson

Rudy Richter

Jack Jarvis

Raymond Bell

Raymond Bell

Raymond Bell

Class 150 Lego - 11 to 16

Connor Barendrecht

Lorne Stinson

Lorne Stinson

Class 151 Any Article of Craft Under 8

Collingwood Park OHSC, Elizabeth Frampton

Collingwood Park OHSC, Brianna Smith

Collingwood Park OHSC, Amelia O'Hara

Class 152 Any Article of Craft 9 to 12

Abigail Paschke, Collingwood Park OHSC, Cassie Barnes, Nash Stinson, Morgan Frampton, Raymond Bell

Collingwood Park OHSC, Stephanie Smith, Nash Stinson, Raymond Bell, Nicholas Campbell

Collingwood Park OHSC, Samara Jarvis, Stephanie Smith, Nash Stinson, Raymond Bell

Champion Junior

Collingwood Park OHSC

AGED CARE RESIDENTS

Class 155 Knitting

Hazel Donald, Elsie Payne, Milford Grange, Arlene Freeland

Riverview Gardens, Elsie Payne, Arlene Freeland

Riverview Gardens, Elsie Payne

Class 156 Crochet

Dawn Simm, Riverview Gardens

Dawn Simm Riverview GardensDawn Simm

Class 157 Dress Hanger - Knitted

Arlene Freeman, Elsie Payne Milford Grange

Vera Smith, Milford Grange, Milford Grange

Elsie Payne Elsie Payne, Milford Grange

Class 159 Face Washer or Hand Towel with Crochet Edging

Vera Smith

Vera Smith

Class 161 Embroidered Article

Eileen Gerchow

Class 162 Woodwork

Warwick Stacy

Jeffery O'Brien

Bill Hale

Class 162A Wooden Plane

Bill Hale

Class 163 Cards

Nerida King, Arlene Freeland, Bertha Van Timmeren, Isabella Verrall, Riverview Gardens

Isabella Verrall, Nerida King, Riverview Gardens Riverview

Rosanne Mills, Beverley Knight, Nerida King, Isabella Verrall Riverview Gardens

Class 164 Recycled Materials

Elma Simpson, Isabella Verrall, Betty Watson, Riverview Gardens

Nerida King, Pauline Molloy,

Bertha Van Timmeren, Norma Litzow

Class 167 Any Article - Christmas Theme

Isabella Verrall, Pauline Molloy, Carol Kelly, Riverview Gardens

Glenis Timperay

Class 168 Miscellaneous

Joy Young, Nerida King, Isabella Verrall, Arlene Freeland, Riverview Gardens

Joy Young, Betty Watson, Betty Watson

Joy Young, Nerida King

Class 169 Special Occasion

Joan Berndt Margaret Pederson Carol Board

Nerida King Joyce Godfrey Rosanne Mills

Carol Board Bertha Van Timmeren Pauline Molloy Rosanne Mills Elma Simpson

Arlene Freeland Pauline Molloy

Elma Simpson

Isabella Verrall

Pauline Molloy

Riverview Gardens

Class 170 Scrap Book

Elma Simpson, Isabella Verrall, Riverview Gardens

Nerida King, Lorna Moller

Class 171 Artwork

Bertha Van Timmeren, Betty Watson, Riverview Gardens, Nancy Bramer, Norma Litzow

Pauline Molloy, Nancy Bramer

Eileen Gerchow, Joyce Cox

Class 172 Hats

Keith Watson

Nancy Bramer

Joyce Cox

Class 173 Collage

Pauline Molloy, Betty Watson, Eileen Gerchow, Keith Watson, Riverview Gardens

Pauline Molloy, Carol Kelly, Keith Watson, Riverview Gardens

Pauline Molloy, Glenis Timperley, Carol Kelly

Class 174 Jewellery Beaded Item

Joyce Cox, Riverview Gardens

Glenys Munt, Riverview Gardens

Glenys Munt, Riverview Gardens

Class 174A Sand Art

Pauline Molloy, Riverview Gardens

Pauline Molloy, Riverview Gardens

Class 175 Clay

Glenis Timperley, Nancy Bramer, Carol Kelly

Pauline Molloy, Glenis Timperley

Betty Watson, Keith Watson, Joyce Cox

Class 175A Glass

Norma Litzow

Joyce Cox

Eileen Gerchow

Class 176 Rice Paper

Nerida King

STUD CATTLE

Light Weight Steer - "Scaggy"-Haddie Bead, "Chunky Monkey"-CCJ's Charolais & Limo's, "Sarahlea Kung-Fu Panda"-SR Falkenhagen

Medium Weight Steer - "Strike-" H. Beattie, "Hocus Pocus"-CCJ's Charlolais & Limo's, "Zorro"-DE & MB Heck

Heavy Weight Steer - "Sammy"-G. Massam , "Petro"-Ray Zahnow

Heifer Open Weight - "Chloe" JDH Felling Service

Champion Steer/Heifer - "Strike"-H. Beattie

Reserve Champion Steer/Heifer - "Scaggy" - Haddie Bead

TROPICAL

Santa Gertrudis- Junior Champion Bull - Delta Brae Phoenix, Grand Champion Bull - Delta Brae Phoenix

Boran- Junior Champion Bull - Saltaire Emyrus, Grand Champion Bull - Saltaire Emyrus, Junior Champion Heifer - High Places Poppy, Reserve Junior Champion Heifer - High Places Petunia, Grand Champion Female - High Places Poppy

Droughtmaster - Junior Champion Bull- Yellow wood Nitro, Reserve Junior Champion Bull-Cebella Redell, Senior Champion Bull - Valley-View Badger, Reserve Senior Champion Bull - Cebella Lander, Grand Champion Bull - Yellow wood Nitro, Junior Champion Heifer - Cebella Arwen, Reserve Junior Champion Heifer-High Country Iris, Senior Champion Female - Yellow wood Mollie, Reserve Senior Champion Female - Siloa Rayne Peaches, Grand Champion Female - Yellow wood Mollie

EUROPEANS

Charolais - Junior Champion Bull - Mayfield Ridge Nitro, Reserve Junior Champion Bull - CCJ's Paycheck, Grand Champion Bull - Mayfield Ridge Nitro, Junior Champion Heifer - Mayfield Ridge Nikita, Reserve Junior Champion Heifer - CCJ's Picture Perfect, Senior Champion Female - Milford Nola, Reserve Senior Champion Female - CCJ's Miss Hunnie, Grand Champion Female - Milford Nola

LIMOUSIN

Junior Champion Bull - Flemington Ninja, Reserve Junior Champion Bull - CCJ's Nuthin Better, Grand Champion Bull - Flemington Ninja, Junior Champion Heifer - Fernvale Penny, Reserve Junior Champion Heifer - CCJ's Paris, Senior Champion Female - Red Rock Rowena, Reserve Senior Champion Female - Oakwood Black Teary, Grand Champion Female - Fernvale Penny

BRITISH

Murray Grey - Senior Champion Bull - Red Gum Nightcap, Grand Champion Bull - Red Gum Nightcap

SQUARE MEATER

Junior Champion Bull - Vesco Prize Fighter, Senior Champion Bull - Vesco Number One, Grand Champion Bull - Vesco Number One, Junior Champion Heifer - Vesco Personality Plus, Reserve Junior Champion Heifer, Warril Creek Nah Holly, Grand Champion Female - Vesco Personality Plus

MINI GALLOWAY

Junior Champion Bull - Glen Eagles Nicholas, Grand Champion Bull - Glen Eagles Nicholas

ANGUS

Senior Champion Bull - Currajong Nicholas NI, Grand Champion Bull - Currajong Nicholas NI, Junior Champion Heifer - Gold Star Duchess P2, Reserve Junior Champion Heifer - Currajong Florgrammar P5, Senior Champion Female - Gold Star Miss Willcoola, Grand Champion Female - Gold Star Miss Willcoola

SPECKLE PARK

Junior Champion Bull - AAA N28 Elijah, Reserve Junior Champion Bull - Pinnacle Park Masterpiece, Grand Champion Bull AAA N28 Elijah, Junior Champion Heifer - AAA P42 Penelope, Grand Champion Female - AAA P42 Penelope

AUSLINE

Junior Champion Bull - Platinum Park Duke of Earl, Grand Champion Bull - Platinum Pork Duke Of Earl

DEXTER

Junior Champion Bull - Fresia Pippin, Senior Champion Bull - Mourylani Neyon, Grand Champion Bull - Frisia Pippin, Junior Champion Heifer - Mourylani Pearla, Senior Champion Female - Mourylani Majik, Grand Champion Female - Mourylani Karysma

LOWLINE

Senior Champion Bull - Tanview Master, Grand Champion Bull - Tanview Master, Junior Champion Heifer - Desire Red Playful, Senior Champion Female - Sarahlea Marvalous Creation, Grand Champion Female - Sorahlea Marvalous Creation

SUPREME BRITISH BULL - Red Gum, Nightcap

SUPREME BRITISH FEMALE - Gold Star, Miss Awillcoola

SUPREME TROPICAL BULL - Yellow wood, Nitro

SUPREME TROPICAL FEMALE - Yellow wood, Mollie

SUPREME EUROPEAN BULL - Mayfield Ridge, Nitro

SUPREME EUROPEAN FEMALE - Milford, Nola

SUPREME BRITISH EXHIBIT - Red Gum, Night Cap

SUPREME TROPICAL EXHIBIT - Yellow wood, Mollie

SUPREME EUROPEAN EXHIBIT - Milford, Nola

Young Judges Competition

1st - Aislynne Boland, 2nd - Jacob Hines, 3rd - Amber McLucas, 4th - Olivia Delaforce

FINE ART RESULTS

OPEN

Class 1 Open Kristy Flynn Mary Edmonds

Class 2 Open Local Area Wayne Boyle Ann Window

Class 3 Open Aust. Landscape/

Seascape Raymond Mundy Glen Smith

Class 4 Open Portrait/Figurative Ann Window John Borron

WATERCOLOUR

Class 5 Watercolour Portrait/Figurative Flo Pierpoint Joanna Butler

Class 6 Watercolour Abstract Flo Pierpoint L. Ginn

Class 7 Watercolour Flora/Fauna/

Landscape Jean Giarola Jean Giarola

CHALK OR OIL PASTEL

Class 8 Chalk or Pastel Portrait/

Figurative Mark Lawrence Hayley Clements

Class 9 Chalk or Pastel Abstract Mark Lawrence

Class 10 Chalk or Pastel Flora/Fauna/

Landscape Jane Ashburn Juanita Faint

Chalk or Oil Pastel Encouragement Beverley Sellar

OIL or ACRYLIC PAINT

Class 11 Oil or Acrylic Portrait/Figurative Juanita Faint Richard Eaton

Class 12 Oil or Acrylic Abstract Flo Pierpoint Judith McEniery

Class 13 Oil or Acrylic Flora/Fauna/

Landscape Mary Edmonds Glen Smith

Oil or Acrylic Encouragement Award Flo Pierpoint

SPECIALISED

Class 14 Indigenous Australian Art David Hutton David Hutton

Indigenous Australian Art

Encouragement Award Mrs Anne Clarke

Class 15 Artist with Special Needs Mrs Anne Clarke Margaret Cobbin

Artist with Special Needs

Encouragement Kayla Alice

Class 16 Novice Artist Wayne Boyle Glenda Carroll

Class 17 Senior Citizen Novice 65 yrs + David Glen

Champion Art Exhibit Kristy Flynn

ART IN BARK

Class 18 Art in Bark Landscape/Seascape Joy Avern Roslyn Leismann

Class 19 Art in Bark Open Daphne Dean Roslyn Leismann

Class 20 Art in Bark Miniature Roslyn Leismann Hazel Hebbard

JUNIOR

Class 21 Junior Art 7yrs and Under Alexander Constable Edith Cross

Class 22 Junior Art 8-10 Years Abigail Bonar Charlotte Pearen Sophia Bonar

Class 23 Junior Art 11-13 Years Emily May Hayley Clements Taleah Stirling

Class 24 Junior Art 14-16 Abigail Lawrence Stephanie Prilick Stephanie Prilick

Champion Junior Art Emily May

Junior Art Encouragement Award Dustyn McNeill

OPEN HOBBY SLIP CAST CERAMICS

Class 27 Open Hobby Ceramics

Underglaze Lisa McKay

Class 30 Open Hobby Ceramics

Bisque Stain Lisa McKay

Class 34 Open Hobby Ceramics

Special Needs Barbara Parry

EGG ARTISTRY

Class 37 Egg Artistry Diorama Gloria J Nicholson Gloria J Nicholson Fay Russell

Class 38 Egg Artistry Fancy Cut Jenny Bobeszko Gloria J Nicholson

Class 39 Egg Artistry Novelty Margaret Amos Fay Russell Doreen Fraser

Class 41 Egg Artistry Open Doreen Fraser Barbara Barnes Iris Anderson

Champion Egg Artistry Gloria Nicholson

MINIATURIST CRAFT

Class 42 Miniaturist Craft Handmade Alice Woho Allison Smith Karina Ruediger

Class 43 Miniaturist Craft Handmade Lynette Dawson Yvonne Penman Joanne Walkden

Class 44 Model Ornament Karina Ruediger

Class 45 Junior 16 years and Under Karina Ruediger

Champion Miniaturist Craft Alice Woho

CAGED BIRDS

BUDGERIGARS

NORMAL, LIGHT GREEN - COCK

TOM MORRISS

NORMAL, LIGHT GREEN - HEN

TOM MORRISS

TOM MORRISS

NORMAL, DARK OR OLIVE GREEN - COCK

NICHOLAS CAMPBELL

NORMAL, GREY GREEN - COCK

TOM MORRISS

NORMAL, SKY BLUE - COCK

TOM MORRISS

BUDGERIGARS NORMAL, SKY BLUE - HEN

TOM MORRISS

NORMAL, GREY - COCK

TOM MORRISS

NORMAL, GREY - HEN

TOM MORRISS

ALBINO, WHITE - HEN

NICHOLAS CAMPBELL

GREEN OR BLUE SERIES - COCK

TOM MORRISS

LACEWING (INC OPALINE), YELLOW AND WHITE- COCK

TOM MORRISS

OPALINE NORMAL, GREEN OR BLUE SERIES -HEN

TOM MORRISS

TOM MORRISS

OPALINE AOSV, GREEN OR BLUE SERIES - HEN

TOM MORRISS

BUDGERIGARS CLEARBODY (INCL OPALINE), GREEN OR BLUE SERIES - HEN

TOM MORRISS

TOM MORRISS

DOMINANT PIED ASV, GREEN OR BLUE SERIES -HEN

TOM MORRISS

SPANGLE ASV EXC DBL FACTOR &, GREEN OR BLUE SERIES - COCK

TOM MORRISS

SPANGLE ASV EXC DBL FACTOR &, GREEN OR BLUE SERIES - HEN

TOM MORRISS

SPANGLE DOUBLE FACTOR, YELLOW OR WHITE- HEN

TOM MORRISS

BUDGERIGARS DANISH RECESSIVE PIED ASV, GREEN OR BLUE SERIES - COCK

TOM MORRISS

BUDGERIGARS CRESTED ASV, GREEN OR BLUE SERIES - COCK

TOM MORRISS

BUDGERIGARS CRESTED ASV, GREEN OR BLUE SERIES - HEN

TOM MORRISS

Canaries

AUSTRALIAN PLAIN HEAD, YELLOW OR BUFF CLEAR - HEN

TOM MORRISS

AUSTRALIAN PLAIN HEAD, YELLOW/BUFF HEAVILY VARIEGATED - HEN

TOM MORRISS

AUSTRALIAN PLAIN HEAD, YELLOW/BUFF SELF GREEN/CINNAMON - HEN

TOM MORRISS

CANARIES - NORWICH, YELLOW/BUFF HEAVILY VARIEGATED -COCK

TOM MORRISS

CANARIES - NORWICH, YELLOW/BUFF HEAVILY VARIEGATED -HEN

TOM MORRISS

TOM MORRISS

FIFE FANCY, YELLOW TICKED OR LIGHT VARIEGATED - COCK

TOM MORRISS

FIFE FANCY, BUFF TICKED OR LIGHT VARIEGATED -COCK

J MINISINI

FIFE FANCY, YELLOW TICKED OR LIGHT VARIEGATED - HEN

TOM MORRISS

FIFE FANCY, YELLOW HEAVY VAR OR SELF GREEN- HEN

TOM MORRISS

FIFE FANCY, BUFF HEAVY VAR OR SELF GREEN -HEN

J MINISINI

BORDER FANCY, YELLOW CLEAR - COCK

REG MIILLER

TOM MORRISS

BORDER FANCY, YELLOW TICKED OR LIGHT VARIEGATED - COCK

N BRUIN

TOM MORRISS

BORDER FANCY, YELLOW VARIEGATED OR SELF CINNAMON -COCK

REG MIILLER

BORDER FANCY, BUFF TICKED OR LIGHT VARIEGATED - COCK

TOM MORRISS

BORDER FANCY, BUFF HEAVY VAR OR SELF GREEN - COCK

G N BRUIN

BORDER FANCY, YELLOW CLEAR - HEN

REG MIILLER

BORDER FANCY, YELLOW TICKED OR LIGHT VARIEGATED - HEN

REG MIILLER

G N BRUIN

BORDER FANCY, BUFF CLEAR - HEN

G N BRUIN

RED FACTOR, LIPOCHROME CLEAR RED - COCK

REG MIILLER

RED FACTOR, LIPOCHROME TICKED OR VAR RED -COCK

TOM MORRISS

RED FACTOR, LIPOCHROME CLEAR APRICOT -COCK

JOHN STARK

TOM MORRISS

RED FACTOR, LIPOCHROME TICKED OR VAR APRICOT - COCK

JOHN STARK

RED FACTOR, LIPOCHROME CLEAR RED - HEN

JOHN STARK

REG MIILLER

RED FACTOR, LIPOCHROME TICKED OR VAR RED -HEN

JOHN STARK

JOHN STARK

RED FACTOR, LIPOCHROME CLEAR APRICOT - HEN

TOM MORRISS

RED FACTOR, MELANIN RED BRONZE ANY COLOUR- HEN

TOM MORRISS

RED FACTOR, AO VARIETY/DILUTE STATE VARIETY- HEN

JOHN STARK

MUTATION, MOSAIC - COCK

TOM MORRISS

MUTATION, INO A/C - COCK

TOM MORRISS

MUTATION, SATINETTE A/C - COCK

TOM MORRISS

MUTATION, MOSAIC - HEN

TOM MORRISS

TOM MORRISS

MUTATION, INO A/C - HEN

TOM MORRISS

MUTATION, SATINETTE A/C - HEN

TOM MORRISS

MUTATION, ROSE A/C - HEN

JOHN STARK

GLOSTER FANCY, BUFF CORONA TICKED OR LIGHT VAR - COCK

DALMAIN HARTLEY

TOM MORRISS

GLOSTER FANCY, BUFF CORONA HEAVY VAR OR SELF GR - COCK

G N BRUIN

JOHN STARK

GLOSTER FANCY, WHITE CORONA CLEAR, TICKED OR LV - COCK

JOHN STARK

GLOSTER FANCY, BUFF CONSORT TICKED OR LIGHT VAR - COCK

DALMAIN HARTLEY

G N BRUIN

GLOSTER FANCY, BUGG CONSORT HEAVY VAR OR SELF GR - COCK

G N BRUIN

DALMAIN HARTLEY

GLOSTER FANCY, BUFF CORONA HEAVY VAR OR SELF GR - HEN

G N BRUIN

GLOSTER FANCY, BUFF CONSORT HEAVY VAR OR SELF GR - HEN

TOM MORRISS

JOHN STARK

GLOSTER FANCY, WHITE CONSORT CLEAR, TICK OR LV - HEN

JOHN STARK

LIZARD, GOLD ANY CAP - COCK

DALMAIN HARTLEY

TOM MORRISS

LIZARD, SILVER ANY CAP - COCK

DALMAIN HARTLEY

FRILL, AOV NOT LISTED STATE VARIETY - COCK

J MINISINI

J MINISINI

FRILL, SILVER ANY CAP - HEN

TOM MORRISS

AOV NOT LISTED STATE VARIETY - HEN

J MINISINI

LOVEBIRD

PEACH-FACED, NORMAL & JADE

T & J WHITE

G & R & C TREBBIN

PEACH-FACED, BRISBANE & SYDNEY YELLOW, BUTTERCUP

G & R & C TREBBIN

PEACH-FACED, IVORY

T & J WHITE

PEACH-FACED, LUTINO, CREAMINO, RED-EYED YELLOW

T & J WHITE

PEACH-FACED, CINNAMON, MUSTARD

T & J WHITE

PEACH-FACED, PASTEL COBALT SLATE

T & J WHITE

G & R & C TREBBIN

PEACH-FACED, GREEN OR BLUE PIED

G & R & C TREBBIN

PEACH-FACED, WHITE FACED BLUE SERIES

G & R & C TREBBIN

PEACH-FACED, AOC VAR - COCK

T & J WHITE

G & R & C TREBBIN

FISCHER'S, NORMAL SELF GR - COCK

G & R & C TREBBIN

FISCHER'S, BLUE

G & R & C TREBBIN

FISCHER'S, LIME

G & R & C TREBBIN

NYASSA

T & J WHITE

MASKED, BLACK-MASKED NORMAL

T & J WHITE

MASKED, BLUE

T & J WHITE

MASKED, VIOLET

T & J WHITE

G & R & C TREBBIN

MASKED, YELLOW, LIME

T & J WHITE

PEACH-FACED, PAIR

G & R & C TREBBIN

WHITE EYE-RING, PAIR

G & R & C TREBBIN

PARROT

BOURKE'S, NORMAL

T & J WHITE

RED-RUMPED, NORMAL

T & J WHITE

RED-RUMPED, BLUE SERIES

T & J WHITE

RED-RUMPED, AO MUTATION

T & J WHITE

COCKATOO, AV

T & J WHITE

PRINCESS, AC

T & J WHITE

FOREIGN RINGNECK, NORMAL - COCK

G & R & C TREBBIN

T & J WHITE

FOREIGN RINGNECK, YELLOW - COCK

G & R & C TREBBIN

FOREIGN RINGNECK, BLUE/GREY - COCK

T & J WHITE

G & R & C TREBBIN

FOREIGN RINGNECK, AOC - COCK

T & J WHITE

G & R & C TREBBIN

FOREIGN RINGNECK, AC GREEN SERIES - HEN

T & J WHITE

FOREIGN RINGNECK, AC BLUE SERIES - HEN

T & J WHITE

COCKATIEL, NORMAL

G & R & C TREBBIN

COCKATIEL, CINNAMON AV

G & R & C TREBBIN

COCKATIEL, AOC EXCEPT WHITE-FACED

G & R & C TREBBIN

COCKATIEL, WHITE-FACED NORMAL

G & R & C TREBBIN

COCKATIEL, WHITE-FACED PIED AC

G & R & C TREBBIN

PAIRS, BOURKE'S/NEOPHEMAS

T & J WHITE

PAIRS, GRASS PARROTS

T & J WHITE

PAIRS, AUSTRALIAN PARROTS

T & J WHITE

PAIRS, COCKATIELS

G & R & C TREBBIN

PAIRS, FOREIGN RINGNECKS

T & J WHITE

G & R & C TREBBIN

PAIRS, AOV FOREIGN PARROTS

G & R & C TREBBIN

QUAIL & DOVES

KING QUAIL, AC

T & J WHITE

JAPANESE QUAIL,

T & J WHITE

FOREIGN DOVE, AV

T & J WHITE

PAIR DOVES, AV

T & J WHITE

APICULTURE

HONEY

Extra Honey Light A. Payne Beau Rush P. & N. Geeves

Light Honey Beau Rush Naomi Jones Ken Freiberg

Golden Honey Ken Freiberg Mark Rook Phil Corbett

Dark Honey P. & N. Geeves Ken Freiberg Fran Bousen

Comb & Liquid Honey P. & N. Geeves P. & N. Geeves P. & N. Geeves

Granulated Honey - Fine Grain Ken Freiberg Ken Freiberg Ken Freiberg

Granulated Honey - Coarse Grain P. & N. Geeves Ken Freiberg Beau Rush

Creamed Honey P. & N. Geeves Beau Rush Ken Freiberg

Most Successful Exhibitor

in the Above Classes P. & N. Geeves

NOVICE SECTION

Extra Light Honey Peter McDougall

Golden Honey Mark Rook Fran Bousen Zoe Wallace

Dark Honey Fran Bousen Zoe Wallace

Most Successful Exhibitor

in Novice Section Fran Bousen

COMB

Comb Honey or Cut Comb P. & N. Geeves P. & N. Geeves Beau Rush

Standard Frame or Comb Honey P. & N. Geeves A. Payne

Champion Honey P. & N. Geeves

WAX

White Wax - Block Phil Corbett Beau Rush Beau Rush

Yellow Wax - Block Beau Rush Mary Corbett A. Payne

White Wax - Tablets Beau Rush Ken Freiberg Beau Rush

Yellow Wax - Tablets Beau Rush Ken Freiberg Ken Freiberg

Bees Wax Fancy Beau Rush Beau Rush Beau Rush

Display of Bees Wax Peter Waldron Peter Waldron

Champion Bees Wax Beau Rush

Most Successful Exhibitor in Wax Beau Rush

BEES

Dried Pollen Beau Rush Beau Rush

Shop Window Display Ken Freiberg Beau Rush Beau Rush

MEAD

Australian Mead - Dry John Maloney

Australian Mead - Semi Sweet John Maloney

Australian Mead - Sweet John Maloney

Australian Mead - Melomel Mike Trott Mike Trott Mike Trott

Champion Mead Mike Trott

Most Successful Exhibitor in Apiculture Beau Rush

PRIME CATTLE

GRAIN FED

CLASS 1 G. Muckert Keanbah Partnership G. Muckert

CLASS 2 G. Muckert G. Muckert DA,CJ & AM Knopke

CLASS 3 J & T Bell G. Bell J & T Bell

CLASS 4 Harrison Surawski DA,CI & AM Knopke G Bell

Junior Champion Grain Fed

from Classes 1,2,3,4 J & T Bell

CLASS 5 G. Muckert G. Muckert CJ, DA & AM Knopke

CLASS 6 G. Muckert G. Bell G. Bell

CLASS 7 G. Muckert DA, CJ & DA Knopke G. Muckert

CLASS 8 G. Muckert G. Muckert DE & MB Heck

Senior Champion Grain Fed

from Classes 5,6,7,8 G. Muckert

CLASS 9 G. Muckert

CLASS 10 G. Muckert

Champion Pen of Grain Fed

from Classes 9,10,11 G. Muckert

PASTURE FED

CLASS 12 D & G Schmidt CM Reinke Bundaleer Lodge N.H

CLASS 13 D & G Schmidt R. D'Addona R. D'Addona

CLASS 14 G & U Brewster R. D'Addona D & G Schmidt

CLASS 14a Christensen Family Josh Edwards

CLASS 15 G. Bell Bundaleer Lodge N.H. Debbie Foote

CLASS 15a DA, CJ & AM Knopke DA Knopke John Beaumont

Junior Champion Pasture Fed

from Classes 12, 13, 14,14a, 15, 15a G & V Brewster

CLASS 16 Christensen Family S. Little Christensen Family

CLASS 17 Christensen Family G. Bell G. Bell

CLASS 18 Bundaleer Lodge N.H. G. Bell G. Bell

Senior Champion Pasture Fed

from Classes 16, 17, 18 Christensen Family

CLASS 19 A & J Jackwitz Edwards Rural

CLASS 20 A & J Jackwitz D & G Schmidt John Thompson

CLASS 21 Edwards Rural

CLASS 22 Edwards Rural

Champion Pen of Pasture Fed from Classes 19,20,21,22 Edwards Rural

Exhibitors Trophy G. Muckert

CLASS 23 R. D'Addona R. D'Adonna R. D'Adonna

CLASS 24 Edwards Rural Bundaleer Lodge N.H.

Champion Feed on Pen from Classes 23, 24 R. T. Edwards

Champion Exhibit Grain or Pasture Fed G. Muckert

Class 25 J & T Bell Keanbah Partnership G. Beard & K Brown

HORSES

AUSTRALIAN STOCK HORSES

BEST PRESENTED ASH EXHIBIT

1st Joel Blake, Kaybee Annies Huslte

2nd Evanspark Stud, Evanspark Royal Charmer

3rd M & S Kasper & Family, Donell Park Heidi

COLT UNDER 1 YEAR

1st Evanspark Stud Evanspark Royal Charmer

Champion Stallion or Colt Champion

Evanspark Stud, Evanspark Royal Charmer

Reserve Champion

Leanne McCormick, Colway Flintlock

MARE - 4 YEARS AND OVER NOT EXCEEDING 15 HANDS

1st Erin Buchanan Attards, Sheza Pearler

2nd M & S Kasper & Family, Donell Park Heidi

3rd Leanne McCormick, Caralta Delta

MARE - 4 YEARS AND OVER EXCEEDING 15 HANDS

1st Joel Blake, Kaybee Annies Hustle

2nd Jara Schimttee Yarnahs Sassy Lady

3rd Taryn Christensen Girl Power

FILLY - 1 YEAR AND UNDER 2 YEARS

1st J.Schmitke, Yarnahs Firefly

12 FILLY - UNDER 1 YEAR

1st Carrigan Family, Evanspark Elegance

Champion Mare or Filly Champion

J.Schmitke, Yarnahs Firefly

GELDING - 4 YEARS AND OVER

1st M.Stokes Zsaros Roayl Opal

2nd Meredth Bell Glendea Grauty

GELDING - 3 YEARS

1st Leanne McCromick, Colway Flintlock

Champion Gelding Champion

M.Stokes Zsaros Royal Opal

AUSTRALIAN STOCK HORSES UNDER SADDLE

WORKING MARE - 4 YEARS AND OVER

1st M & S Kasper & Family Donell Park Heidi

2nd Joel Blake Kaybee Annies Hustle

3rd Taryn Christensen Girl Power

WORKING GELDING - 4 YEARS AND OVER

1st Meredith Bell Glendeen Gravity

2nd M.Stokes Zsaros Royal Opal

WORKING COLT, FILLY OR GELDING - 3 YEARS AND UNDER

1st Leanne McCormick Colway Flintlock

Les Stokes Memorial Trophy for Champion Working A.S.H Champion M & S Kasper & Family Donell Park Heidi

Reserve Champion Working A.S.H Reserve Champion Joel Blake Kaybee Annies Hustle

A.S.H HACK - 15 HANDS AND UNDER (Stock Horse Attire Snaffle Bit)

1st M & S Kasper & Family Donell Park Heidi

2nd Erin Buchanan Attards Sheza Pealer

3rd Leanne McCormick Caralta Delta

A.S.H HACK - OVER 15 HANDS (Stock Horse Attire Snaffle Bit)

1st Jana Schmitke Yarnahs Sassy Lady

2nd Joel Blake Kaybee Annies Hustle

3rd Taryn Christensen Girl Power

Champion A.S.H Hack Champion

M & S Kasper & Family Donell Park Heidi

Reserve Champion A.S.H Hack Reserve Champion

Jana Schmitke Yarnahs Sassy Lady

LLEW BAUER MEMORIAL AUSTRALIAN STOCKHORSE AND LADY RIDER

1st M & S Kasper & Family Donell Park Heidi

2nd Jana Schmitke Yarnahs Sassy Lady

3rd Erin Buchanan Attards Sheza Pealer

A.S.H AND GENTLEMAN RIDER

1st Joel Blake Kaybee Annies Hustle

JUNIOR RIDER - 17 YEARS AND UNDER

1st Taryn Christensen Girl Power

2nd Leanne McCormick Colway Flintlock

STOCKMAN'S TURNOUT

1st M & S Kasper & Family, Donell Park Heidi

2nd Meredith Bell, Glendeen Gravity

3rd Erin Buchanan, Attards Sheza Pealer

TURNOUT CLASS VICEROY PNEUMATIC TYRED VEHICLE (including joggers)

1ST Graham Wass, Kar-Trice Tamara

2ND Catherine Godley, Chappell Park Athens

TURNOUT CLASS- 2 WHEELED VEHICLE

1st Graham Wass, Kar-Trice Tamara

TURNOUT CLASS- 4 WHEELED VEHICLE

1st Sak Pile, Stonyrale Trixie

PEROID TURNOUT- SINGLE HORSE OR PONY

1st Graham Wass, Kar-Trice Tamara

Champion Turnout Exhibit Champion

Graham Wass, Kar-Trice Tamara

Reserve Champion

Sak Pile, Stonyrale Trixie

MINIATURES IN HARNESS

1st Sabrina Chaffey, Mystical Sunset

Champion Harness Exhibit- 10.2 HH & Under Champion

Sabrina Chaffey, Mystical Sunset

NOVICE PONY IN HARNESS

(Excluding Miniatures and Shetlands)

1st Katherine Godley Chappel Park Athens

PONY IN HARNESS- 12.2 H AND UNDER

(Excluding Miniatures and Shetlands)

1ST S & K Pile Stonyvale Trixie

PONY IN HARNESS- OVER 12.2 H AND NOT EXCEEDING 14 H

1st Graham Wass Kar-Trice Tamara

2nd Katherine Godley Chappel Park Athens

Champion Pony in Harness Champion

Graham Wass Kar-Trice Tamara

Reserve Champion

Katherine Godley Chappel Park Athens

Tom Lenihan' Supreme Champion Harness Horse or Pony Supreme Champion

Graham Wass Kar-Trice Tamara

JUNIOR WHIP CLASS

1st Lucy Doneathy Kar-Trice Tamara

WHIP CLASS- 18 AND UNDER 35 YEARS

1st Kylie Doneathy Kar-Trice Tamara

S & K Pile Stonyvale Trixie

3rd Katherine Godley Chapel Parks Athens

WHIP CLASS- 35 AND UNDER 55 YEARS

1st Graham Wass Kar-Trice Tamara

PALOMINOS

BEST PRESENTED PALOMINO

1st Erin Buchanan Attards Sheza Pearler

2nd Kerry Hounslow Tiny Wonders Im a Lunatic

MARE- 3 YEARS AND OVER

1st Erin Buchanan Attards Sheza Pearler

FILLY- UNDER 1 YEAR

1st Kerry Hounslow Tiny Wonders Im a Lunatic

Champion palominos Champion

Erin Buchanan Attards Sheza Pearler

Reserve Champion

Kerry Hounslow Tiny Wonders Im a Lunatic

ANY OTHER SOLID DILUTE

GELDING- ANY AGE

1st Rebecca Leet Arabec Huckleberry Finn

2nd Lorrie McNeil Beau Cheval's Templar

MARE- 3 YEARS AND OVER

1st Rebecca Leet Arabec Huckleberry Finn

FILLY- 2 YEARS AND UNDER 3 YEARS

1st Lorrie McNeil Beau Cheval's Templar

FILLY- UNDER 1 YEAR

1st Deboray Baills Acres Spinnin Icecle

Champion Any Other Solid Dilute Mare or Filly Champion

Rebecca Leet Arabec Huckleberry Finn

Reserve Champion

Lorrie McNeil Beau Cheval's Templar

Supreme Dilute Supreme Champion

Rebecca Leet Arabec Huckleberry Finn

QUARTER HORSES

FILLY - UNDER 2 YEARS

1st Jessica Doak Daddy's Little Girl

2nd Jessica Doak My Gold Obsession

APPALOOSA GELDING - 3 YEARS AND OVER

1st Jessica Doak Sir Nemo

PAINT HORSES

PAINT FILLY - UNDER 2 YEARS

1st Olivia Owen Richlins Icekool Hussy

BEST PRESENTED PINTO & HANDLER

1st S. Johnson Miustream Jazzmin

2nd Olivia Owen Richlins Icekool Hussy

AMATEUR OWNER HANDLER ( Adult )

1st S. Johnson Miustream Jazzmin

2nd Olivia Owen Richlins Icekool Hussy

FILLY - UNDER 2 YEARS

1st Aimee Wood & Carol Thompson Amdak Acres Im DA ONE

2nd Olivia Owen Richlins Icekool Hussy

MARE - 4 YEARS & OVER / 14 HH AND UNDER

1st S. Johnson Miustream Jazzmin

COLT UNDER 2 YEARS

1st Aimee Wood & Carol Thompson Revere Rockin To the Top

STALLION 4 YEARS AND OVER - 14HH AND UNDER

1st Aimee Wood & Carol Thompson Loadston Warriors White Noise

Champion Pinto Gelding

Aimee Wood & Carol Thompson Loadston Warriors White Noise

SUPREME CHAMPION PINTO EXHIBIT

S. Johnson Miustream Jazzmin

LED PERFORMANCE

BENDING

1st Aimee Wood & Carol Thompson Loadstar Warriors White Noise

KEYHOLE

1st Aimee Wood & Carol Thompson Loadstar Warriors White Noise

STOCK HORSE

1st Aimee Wood & Carol Thompson Badstan Warriors White Noise

MARE UNDER SADDLE

1st S. Johnson Miustream Jazzmin

AMATEUR OWNER BRIDLE PATH HACK

1st S. Johnson Miustream Jazzmin

JUNIOR HORSE BRIDLE PATH HACK

1st S. Johnson Miustream Jazzmin

PERFORMANCE CLASS

AMATEUR HUNTER UNDER SADDLE

1st S. Johnson Miustream Jazzmin

JUNIOR HUNTER UNDER SADDLE

1st S. Johnson Miustream Jazzmin

AUSTRALIAN QUARTER PONIES

Australian Quarter Ponies Led Events

Led Filly (no older than 3yrs - foal reg)

1st Jessica Doak Daddy's Little Girl

Champion Led Youngstock

Jessica Douk Daddy's Little Girl

Led Mare (3yrs and up - adult reg)

1st S. Johnson Miustream Jazzmin

3rd Jessica Doak Sir Nemo

Champion Led Adult Pony

S. Johnson, Miustream Jazzmin

Reserve Led Adult Pony

Jessica Doak, Sir Nemo

AUSTRALIAN QUARTER PONIES RIDDEN EVENTS

Ridden Quarter Pony Mare under saddle

1st S. Johnson, Miustream Jazzmin

AUSTRALIAN PONIES

STUD BOOK STALLION - 12 HANDS AND UNDER 13 HANDS

1st P Lenihan Pacific, Weeir Kustia

Champion Pony Stallion or Colt

P Lenihan Pacific, Weeir Kustia

AUSTRALIAN PONY GELDING - 12.2 HH AND UNDER 14 HH

1st Slaylea Lavers, Canyon Saloman

Champion Pony Led Gelding

Slaylea Lavers, Canyon Saloman

MARE - 13 HANDS AND NOT EXCEEDING 14 HANDS

1st P Lenihan, Rose air Royal Maid

MARE - 12 HANDS AND NOT EXCEEDING 13 HANDS

1st Jo Uppinton, Pacific View Scarlett

Champion Pony Mare or Filly

Jo Uppinton, Pacific View Scarlett

Reserve Champion Pony Mare

P Lenihan, Rose air Royal Maid

Filly Supreme Australian Exhibit

Jo Uppinton Pacific, View Scarlett

AUSTRALIAN MARE OR GELDING - OVER 12.2 HH / UNDER SADDLE

1st Jo Uppinton, Pacific View Scarlett

2nd Skylea Lavers, Canyon Salomon

Champion Exhibit

Jo Uppinton, Pacific View Scarlett

Reserve Champion Exhibit

Skylea Lavers, Canyon Salomon

AUSTRALIAN SADDLE PONIES

AUSTRALIAN SADDLE PONY STALLION - LED

1st P Lenihan, Pacific View Kristian

AUSTRALIAN SADDLE PONY MARE - LED

1st Jo Uppinton, Pacific View Scarlett

2nd P Lenihan, Rose- air Royal Maid

AUSTRALIAN SADDLE PONY GELDING - LED

1st Christy Litton, Iona Park Overture

Best Australian Saddle Pony Exhibit

Jo Uppinton, Pacific View Scarlett

AUSTRALIAN SADDLE PONY MARE OR GELDING - RIDDEN

1st Kirsty Herper-Purcell, Clemson Tuxedo

2nd Jo Uppinton, Pacific View Scarlett

3rd Christy Litton, Iona Park Overture

Best Ridden Australian Pony Exhibit

Kirsty Herper-Purcell Clemson Tuxedo

DARTMOOR PONIES

DARTMOOR STALLION OR COLT

1st Lindsay Lucos, Withenlee Bug a lugs

Best Dartmoor Pony Exhibit

Lindsay Lucos, Withenlee Bug a lugs

PARTBRED DARTMOOR PONY CLASSES 12.2 HH & UNDER

WELSH MOUNTIAN PONY BROOD MARE

1st Chloe Wilson, Osory Hot Cross

WELSH MOUNTAIN PONY FILLY - 2 YEARS AND UNDER 4 YEARS

1st Julia Hardie, Bryntawel Brenna

Champion Welsh Mountain Pony Mare or Filly

Chloe Wilson, Osory Hot Cross

Reserve Champion Welsh Mountain Pony Mare of Filly

Julia Hardie, Bryntawel Brenna

WELSH PONIES

WELSH GELDING - UNDER 12.2 H / ANY SECTION

1st Julia Hardie Bryntawel, Benny Buttons

WELSH GELDING - 12.2 H AND OVER / ANY SECTION

1st Chloe Wilson, maloo vale Nula

Champion Welsh Gelding

Julia Hardie, Bryntawel Benny Buttons

Reserve Champion Welsh Gelding

Chloe Wilson, maloo vale Nula

Supreme Welsh Exhibit of the Show

Chloe Wilson, Osory Hot Cross

WELSH PARTBRED GELDING

1st Skylea Lavers, Canyon Salomon

2nd SKKRA MORonRY, Border Show Arc Angel

3rd Danielle George Garnet Wizard

WELSH MARE - ANY SECTION / UNDER SADDLE

1st M Plucknett Bamoborough Jazzel

2nd SKKRA MORonRY Wish upon a star

3rd Julia Hardie Brynatawel Brenna

WELSH GELDING - ANY SECTION / UNDER SADDLE

1st Chloe Wilson maloo vale Nula

2nd SKKRA MORonRY Border Show Arc Angel

Champion Welsh Exhibit Under Saddle

Chloe Wilson maloo vale Nula Reserve

Champion Welsh Exhibit Under Saddle

M Plucknett Bamoborough Jazzel

PARTBRED WELSH STALLION, MARE OR GELDING - UNDER SADDLE

1st Skylea Lavers Canyon Salomon

2nd Tanisha McCun Millawarrah

3rd Bailee Richdale Iona Park Virtuoso

CONNEMARA PONIES

PURE OR PARTBRED MARE OR GELDING - OVER 4 YEARS

1st Danielle George Garnet Wizard

2nd Danielle George Garnet Yawl

Best Partbred Exhibit

Danielle George Garnet Wizard

PUREBRED MARE, FILLY OR GELDING - UNDER SADDLE

1st Danielle George, Garnet Wizard

2nd Danielle George, Garnet Yawl

Best Connemara Exhibit Under Saddle

Danielle George, Garnet Wizard

SHETLANDS

STALLION - 3 YEARS AND OVER / NOT EXCEEDING 9.2 HH

1st Chantal McMullen, Koorootang Lochinvar

STALLION - 3 YEARS AND OVER / OVER 9.2 HH

1st G & W Paine, Gar-won Marvin

Champion Shetland Stallion or Colt

G & W Paine, Gar-won Marvin

Reserve Champion Shetland Stallion or Colt

Chantal McMullen, Koorootang Lochinvar

MARE - OVER 3 YEARS AND NOT EXCEEDING 9.2 HH

1st G & W Paine, Gar-won Teia

MARE - OVER 3 YEARS / OVER 9.2 HH

1st G & W Paine, Millbrae Ribbons

FILLY - UNDER 2 YEARS

1st G & W Paine, Gar-won miss meg

Champion Shetland Mare or Filly

G & W Paine, Gar-won miss meg

Reserve Champion Shetland Mare or Filly

G & W Paine, Millbrae Ribbons

GELDING - ANY AGE NOT EXCEEDING 9.2HH

1st G & W Paine, Gar-won Sheldon

2nd SKKRA MORonRY, green acres verlio

GELDING - ANY AGE OVER 9.2HH

1st Chantal McMullen, Gar-won Merlin

Champion Shetland Gelding

G & W Paine, Gar-won Sheldon

Reserve Champion Shetland Gelding

Chantal McMullen, Gar-won Merlin

Supreme Champion Shetland

G & W Paine, Gar-won Marvin

SHETLAND MARE OR GELDING - UNDER SADDLE

1st SKKRA MORonRY, Bhackiiz

THOROUGHBREDS

THOROUGHBRED MARE - 4 YEARS AND OVER / 15.2 HANDS AND UNDER

1st L J Sears, Miss Indiana

Champion Mare or Filly

L J Sears, Miss Indiana

THOROUGHBRED UNDER SADDLE

THOROUGHBRED MARE OR GELDING - 4 YEARS AND OVER / 15.2 HANDS AND UNDER

1st Sieja Fisher- Peters Jazz McTausm

ANSA SADDLE HORSE ASSOCIATION INCANSA HORSES

402 MARE - 4 YEARS AND OVER / 15.2 HANDS AND UNDER 1st L J Sears Miss Indiana

405 GELDING - ANY AGE / 15.2 HANDS AND UNDER 1st Christy Litton Iona Park Overture

Champion ANSA Gelding Christy Litton Iona Park Overture Reserve Champion ANSA Gelding L J Sears Miss Indiana

ANSA HORSES UNDER SADDLE

1st Christy Litton Iona Park Overture

RIDING PONIES

RIDING PONIES LED

SHOW PONY MARE OR GELDING - 4 YEARS AND OVER / N.E 13.00 HH

1st R Quirke Euston, Petit Fleur

2nd Katrina Christensen, Kamilaroi Royal Tranquility

414 SHOW PONY MARE OR GELDING - 4 YEARS AND OVER / OVER 13.00 HH AND N.E 14.2 HH

1st Ruby Baxter, Lily's Parade

2nd Katrina Christensen, Wollowcroft she's so sweet

Reserve Champion Led Senior Show Pony

R Quirke Euston, Petit Fleur

417 SHOW HUNTER PONY MARE OR GELDING - 4 YEARS AND OVER / OVER 13.00 HH AND N.E 14.2 HH

1st Christy Litton, Iona Park Overture

2nd Tanisha McCun, Millawarrah Mendlessohn

Champion Led Senior Show Hunter Pony

Christy Litton, Iona Park Overture

Reserve Champion Led Senior Show Hunter Pony

Tanisha McCun, Millawarrah Mendlessohn

LEADING REIN PONY - N.E 12.2 HH / RIDER 3 YEARS AND UNDER 8 YEARS ON DAY OF SHOW

1st JS Quirke, Euston Petit Fleur

Champion Mini Child's Pony

JS Quirke, Euston Petit Fleur

NEWCOMER RIDDEN PONY - N.E 13.00 HH

1st Katrina Christensen, Kamilaroi Royal Tranquility

NEWCOMER RIDDEN PONY - OVER 13.00 HH AND N.E 14.2 HH (3 years N.E 14.1 HH)

1st Kirsty Herper-Purcell, Fleigh Savoy

Champion Newcomer Ridden Pony

Kirsty Herper-Purcell, Fleigh Savoy

Reserve Champion Newcomer Ridden Pony

Katrina Christensen, Kamilaroi Royal Tranquility

CHILDREN'S RIDDEN PONY MARE, FILLY OR GELDING-OVER 12.2 HHN.E 13.2HH / RIDER14 YEARS AND UNDERON DAY OF SHOW

1st Katrina Christensen, Kamilaroi Royal Tranquility

CHILDREN'S RIDDEN PONY MARE, FILLY OR GELDING-OVER13.2 HHN.E 14.2HH (3YEARSN.E14.1 HH)/ RIDER 16 YEARS AND UNDER ON DAY OF SHOW

1st Tanisha McCun, Millawarrah Mendlessohn

Champion Children's Ridden Pony

Tanisha McCun, Millawarrah Mendlessohn

Reserve Champion Children's Ridden Pony

Katrina Christensen, Kamilaroi Royal Tranquility

RIDDEN SHOW PONY MARE, FILLY OR GELDING - N.E 13.00 HH

1st M Plucknett, Whitmere Royal Consort

2nd Katrina Christensen, Kamilaroi Royal Tranquility

427 RIDDEN SHOW PONY MARE, FILLY OR GELDING - OVER 13.00 HH N.E 14.2 HH (3 YEARS N.E 14.1 HH)

1st M Plucknett, Arygul Starfire

2nd Ruby Baxter, Lily's Parade

3rd Tahnaya Ferris, Monrose Park Making Music

Champion Ridden Show Pony

M Plucknett, Arygul Starfire

Reserve Champion Ridden Show Pony

Ruby Baxter, Lily's Parade

RIDDEN SHOW HUNTER PONY MARE, FILLY OR GELDING - N.E 13.00 HH

1st Indianna Johnson, Bordershow Dance away

RIDDEN SHOW HUNTER PONY MARE, FILLY OR GELDING - OVER 13.00 HH N.E 14.2 HH (3 YEARS N.E 14.1 HH)

1st Kirsty Herper-Purcell, Clemson Tuxedo

2nd Tanisha McCun, Millawarrah Mendlessohn

3rd Christy Litton, Iona Park Overture

Champion Ridden Show Hunter Pony

Kirsty Herper-Purcell, Clemson Tuxedo

Reserve Champion Ridden Show Hunter Pony

Tanisha McCun, Millawarrah Mendlessohn

MINIATURE PONIES - 87 CM AND UNDER

STALLION - OVER 4 YEARS

1st Karen Oreilly, Summeriea Abras Royaoy

Champion Miniature Pony Stallion or Colt

Karen Oreilly, Summeriea Abras Royaoy

MARE - OVER 4 YEARS

1st Karen Oreilly, Spargo's sir yogis dream maker

2nd G & W Paine, Gar-won Teia

Champion Miniature Pony Mare or Filly

Karen Oreilly, Spargo's sir yogis dream maker

Reserve Champion Miniature Pony Mare or Filly

G & W Paine, Gar-won Teia

GELDING - OVER 4 YEARS

1st G & W Paine, Gar-won Sheldon

Champion Miniature Pony Gelding

G & W Paine, Gar-won Sheldon

JUNIOR HANDLER CLASS

1st Teacan Joydon, Gar-won Teia

JUNIOR HANDLER CLASS

1st Kaleb Joyden, Gar-won Sheldon

Supreme Champion Miniature Pony

Karen Oreilly, Summeriea Abras Royaoy

MISCELLANEOUS RIDDEN PONY CLASSES

MOST SUITABLE PONY, GELDING OR MARE

1st Sierra Quirke Annahera's April

STANDARDBREDS

BEST PRESENTED STANDARDBRED

1st Frances Bahr, No recess

2nd Julie Russell, Head lines NZ

3rd McMullen Turpin, Racing Bells Beach House

MARE - 4 YEARS AND OVER

1st Angelika Rudzi Kerosene's Milkyway

2nd Sarah Millard, Catch a crystal

Champion Standardbred Mare or Filly

Angelika Rudzi, Kerosene's Milkyway

Reserve Champion Standardbred Mare or Filly

Sarah Millard, Catch a crystal

LED GELDING - 7 YEARS AND UNDER

1st Amy Cargill, Turn Up Trumps

2nd Jessica Finocchio, The Jewel Thief

LED GELDING - 8 YEARS AND OVER

1st Frances Bahr, No recess

2nd Julie Russell, Head lines NZ

3rd Sarah Millard, Aye Pee Warrior

Champion Standardbred Gelding

Frances Bahr, No recess

Reserve Champion Standardbred Gelding

Julie Russell, Head lines NZ

STANDARDBREDS IN RACING CONDITION ONLY

GELDING - ANY AGE

1st McMullen Turpin, Racing Bells Beach House

Best Racing Exhibit (Eligible for Supreme Champion Exhibit)

McMullen Turpin, Racing Bells Beach House

Supreme Champion Standardbred Exhibit - Sash Only

Frances Bahr, No recess

PONY HACK

MAIDEN PONY HACK - NOT EXCEEDING 14 HH

1st Sierra Quirke Annahera's April

NOVICE PONY HACK - UNDER 12.2 HH

1st R. Spm Merivale Pak living doll

2nd Sierra Quirke Annahera's April

NOVICE PONY HACK - OVER 12.2 HH AND NOT EXCEEDING 14 HH

1st Lara Christensen Kamilaroi Royal Tranquility

Champion Novice Pony Hack

R. Spm Merivale Pak living doll

Reserve Champion Novice Pony Hack

Lara Christensen Kamilaroi Royal Tranquility

PONY HACK - OVER 12.2 HH AND NOT EXCEEDING 13 HH

1st Jo Uppington Pacific View Scarlett

2nd Lara Christensen, Kamilaroi Royal Tranquility

3rd Sirrra Morowel, Bordershow

PONY HACK - OVER 13 HH AND NOT EXCEEDING 13.2 HH

1st Riley Kent, Bamnborough Ella

2nd Taryn Christensen, Willowcroft she's so sweet

PONY HACK - OVER 13.2 HH AND NOT EXCEEDING 14 HH

1st Georgia Fairweather, Langtree in vogue

PONY HACK RIDDEN BY ADULT - 12.2 HH AND NOT EXCEEDING 14 HH

2nd Katrina Christensen, Kamilaroi Royal Tranquility

Champion Pony Hack Over 12.2 HH

Georgia Fairweather, Langtree in vogue

SILVER JUBILEE TROPHY

471 GIRL OR BOY RIDER - 7 YEARS AND UNDER

1st Aleahra Smith Bordershow Regal Jupiter

2nd Sierra Quirke Annahera's April

3rd Zara Field Brosha Park Frameson

GIRL OR BOY RIDER - 10 TO 11 YEARS

1st Tanisha McCun Millawarrah Mendlessohn

2nd Lara Christensen Kamilaroi Royal Tranquility

3rd Sirrra Morowel Wish upon a star

Junior Reserve Champion Girls or Boy Rider

Aleahra Smith Bordershow Regal Jupiter

PONY HACK- NOT EXCEEDING 11.2 HH

1st Aleahra Smith Bordershow Regal Jupiter

2nd Sierra Quirke Annahera's April

3rd Zara Field Brosha Park Frameson

PONY HACK -OVER 11.2 HH AND NOT EXCEEDING 12 HH

1st R. Spring Merivale Pak living doll

PONY HACK - OVER 12 HH AND NOT EXCEEDING 12.2 HH

1st Kate Kyros Braeburn Heavenly Soprano

2nd M. Plucknett Whitmere Royal Consort

3rd Sirrra Morowel Border Show Boy Wonder

Champion Pony Hack Not Exceeding 12.2 HH

Kate Kyros Braeburn Heavenly Soprano

Reserve Champion Pony Hack Not Exceeding 12.2 HH

R. Spring Merivale Pak living doll

GALLOWAY HACK - OVER 14 HH AND NOT EXCEEDING 14.2 HH

1st Ruby Baxter Lily's Parade

2nd Kirsty Herper-Purcell Farleigh Savoy

GALLOWAY HACK - OVER 14.2 HH AND NOT EXCEEDING 15 HH

1st Louise Barton Kolbeach Sunrise

LADYS GALLOWAY HACK TO BE RIDDEN BY A LADY 17 YEARS AND OVER

1st Kirsty Herper-Purcell Savoy

HACK - OVER 15 HH AND NOT EXCEEDING 15.2 HH

1st Ron Cameron Bonnie Bne

2nd Jenna Naas RS Inspire

Champion Hack

Ron Cameron Bonnie Bne

Reserve Champion Hack

Jenna Naas RS Inspire

SHOW HUNTER HACKS

NOVICE SHOW HUNTER HACK - OVER 15.2 HH TO 16 HH

1st Margie Purcell BHM Black Lace

OPEN SHOW HUNTER HACK - 15 TO 15.2 HANDS

1st Hack Ige Dulog Dulocy

OPEN SHOW HUNTER HACK - OVER 16 HH Not Exceeding 16.2 HH

1st Riley Marin Dreamtime Lomaxy

OPEN SHOW HUNTER HACK - OVER 16.2 HH

1st Rebecca Crane Candiman

Champion Show Hunter Hack

Rebecca Crane Candiman

OPEN SHOW HUNTER PONY HACK - OVER 12.2 HH AND NOT EXCEEDING 13 HH

1st Indiana Johnson Bordershow Dance away

OPEN SHOW HUNTER PONY HACK - OVER 13 HH AND NOT EXCEEDING 13.2 HH

1st Skylea Lavers Canyon Salomon

OPEN SHOW HUNTER PONY HACK - OVER 13.2 HH AND NOT EXCEEDING 14 HH

1st Tahnaya Ferris Classic Dream of Sefton

2nd Chloe Wilson maloo vale Nula

OPEN SHOW HUNTER PONY HACK - OVER 12 HH AND NOT EXCEEDING 12.2 HH

1st M Plucknett Bamoborgh Jazzelll

Champion Show Hunter Pony Hack

Indiana Johnson Bordershow Dance away

Reserve Champion Show Hunter Pony Hack

Tahnaya Ferris Classic Dream of Sefton

GALLOWAY HACKS

GIRL OR BOY RIDER - 12 TO 13 YEARS

1st Siena Fisher-Peters, Jazz McTavish

GIRL OR BOY RIDER - 14 TO 15 YEARS

1st Taryn Christensen, Kat's Jaguar

2nd Siobhan Leask, Glenvale Perfect Partner

GIRL OR BOY RIDER - 16 TO 17 YEARS

1st Riley Marin, Dreamtime Lomaxy

2nd Indiana Johnson, Iona Park Virtuoso

Senior Champion Girl or Boy Rider - 12 & Under 17 Years

Riley Marin, Dreamtime Lomaxy

Reserve Senior Champion Girl or Boy Rider - 12 & Under 17 Years

Indiana Johnson, Iona Park Virtuoso

NOVICE GALLOWAY HACK - OVER 14 HH AND NOT EXCEEDING 14.2 HH

1st Kirsty Herper-Purcell Farleigh Savoy

2nd L J Sears KatKin

Champion Novice Galloway Hack

Kirsty Herper-Purcell Farleigh Savoy

Reserve Champion Novice Galloway Hack

L J Sears, KatKin

GALLOWAY HACK - OVER 14 HH AND NOT EXCEEDING 14.2 HH

1st Georgia Fairweather, Gordon Park Supanova

3rd M Plucknett, Argyl Starfire

4th Tahnaya Ferris, Monrose Park Making Music

LADY'S GALLOWAY HACK - TO BE RIDDEN BY A LADY 17 YEARS AND OVER

1st m Plucknett, Argyl Starfire

GENT'S GALLOWAY HACK - TO BE RIDDEN BY A GENT 17 YEARS AND OVER

1st Tahnaya Ferris, Monrose Park Making Music

Champion Galloway Hack

Georgia Fairweather, Gordon Park Supanova

Reserve Champion Galloway Hack

m Plucknett, Argyl Starfire

HACK - OVER 15 HH AND NOT EXCEEDING 15.2 HH

1st Isabela Cross, Argyl Imprint

2nd Ron Cameron, Bonnie Brie

3rd Jenna Naas, RS Inspire

HACK - OVER 16 HH AND NOT EXCEEDING 16.2 HH

1st A Skyring + C Collins, DP POLO

HACK - OVER 16 HH AND NOT EXCEEDING 16.2 HH

1st Katrina Christense,n Kat's Jaguar

Champion Hack

A Skyring + C Collins, DP POLO

Reserve Champion Hack

Isabella Cross, Argyl Imprint

SHOW HUNTER PONY HACKS

NOVICE SHOW HUNTER - NOT EXCEEDING 12 HH

1st Julia Hardie Bryntawel Brenna

NOVICE SHOW HUNTER - OVER 12 HANDS AND UNDER 13 HANDS

1st Indiana Johnson, Bordershow Dance away

NOVICE SHOW HUNTER - 13 HH AND NOT EXCEEDING 14 HANDS

1st Chloe Wilson, maloo vale Nula

Champion Novice Show Hunter Pony

Indiana Johnson, Bordershow Dance away

Reserve Champion Novice Show Hunter Pony

Chloe Wilson, maloo vale Nula

OPEN SHOW HUNTER PONY HACK - NOT EXCEEDING 12 HH

1st Carrie Furen, Llangollen Christiabelle

OPEN SHOW HUNTER PONY HACK - OVER 12 HH AND NOT EXCEEDING 13 HH

1st Indiana Johnson, Bordershow Dance away

OPEN SHOW HUNTER PONY HACK -OVER 13 HANDS AND NOT EXCEEDING 14 HH

1st Kate Kyros, Oscar Del-A-Renta

2nd Tahnaya Ferris, Classic Dream of Sefton

Champion Show Hunter Pony Hack

Kate Kyros, Oscar Del-A-Renta

Reserve Champion Show Hunter Pony Hack

Indiana Johnson, Bordershow Dance away

OPEN SHOW HUNTER GALLOWAY HACK - OVER 14 HH AND NOT EXCEEDING 14.2 HH

1st Christy Litton, Iona Park Overture

2nd Tanisha McCun, Millawarrah Mendlessohn

OPEN SHOW HUNTER GALLOWAY HACK- OVER 14.2 HH AND NOT EXCEEDING 15 HH

1st Nina Stone, National Velvet

2nd Benlee Richdale, Iona Park Virtuoso

OPEN SHOW HUNTER LADY'S GALLOWAY HACK - TO BE RIDDEN BY A LADY 17 YEARS AND OVER

1st Benlee Richdale, Iona Park Virtuoso

2nd R. Spring, Royalle Elegance

OPEN SHOW HUNTER JUNIOR GALLOWAY HACK - TO BE RIDDEN BY A RIDER UNDER 17 YEARS

1st Tanisha McCun, Millawarrah Mendlessohn

Champion Show Hunter Galloway Hack

Nina Stone, National Velvet

Reserve Champion Show Hunter Galloway Hack

Benlee Richdale, Iona Park Virtuoso

HACKS RING

MAIDEN HACK

1st Peter Strelauh Cabramatta

2nd Siena Fisher-Peters Jazz McTaush

NOVICE HACK - 15 HH AND NOT EXCEEDING 16 HH

1st Katrina Christensen Kat's Jaguar

NOVICE HACK - 16 HH AND OVER

1st Peter Strelauh Cabramatta

2nd Kaitlyn Bowden Song Spur "Prince"

Champion Novice Hack

Peter Strelauh Cabramatta

OVER 15 HH AND NOT EXCEEDING 15.2 HH

1st L J Sears Miss Indiana

2nd J Maas RS Inspire

3rd Isabela Cross Farley Savoy

OVER 15.2 HH AND NOT EXCEEDING 16 HH

1st Kirsty Herper-Purcell Worldly

2nd Jayde Novak Carousel's King Hit

3rd Katrina Christensen Kat's Jaguar

OVER 16 HH AND NOT EXCEEDING 16.2 HH

1st Jordan McDowall Under the Lights

2nd Kaitlyn Bowden Song Spur "Prince"

OVER 16.2 HH

1st Jayde Novak Carousel's King Hit

2nd Peter Strelauh, Cabramatta

LADY'S HACK - TO BE RIDDEN BY A LADY 17 YEARS AND OVER

1st Adam Oliver, Legacy

2nd Isabella Cross, Argyl Imprint

3rd Jenna Maau, RS Inspire

Champion Hack

Adam Oliver, Legacy

Reserve Champion Hack

Kirsty Herper-Purcell, Worldly

INTERMEDIATE LADY OR GENT RIDER - 18 TO 21 YEARS

1st Kirsty Herper-Purcell, Farleigh Savoy

2nd Jayde Novak, Carousel's King Hit

3rd Katrina Christensen, Kat's Jaguar

OPEN LADY OR GENT RIDER - OVER 21 YEARS

1st Margie Purcell, BHM Black Lace

Champion Adult Rider

Kirsty Herper-Purcell, Farleigh Savoy

Reserve Champion Adult Rider

Jayde Novak, Carousel's King Hit

GALLOWAY HACK - OVER 14.2 HH AND NOT EXCEEDING 15 HH

1st Adam Oliver, Mercury Rising

SHOW HUNTER GALLOWAY HACKS

NOVICE SHOW HUNTER GALLOWAY - 14 HH AND NOT EXCEEDING 14.2 HH

1st Adam Oliver, Pinjarra Park Just a Dream

NOVICE SHOW HUNTER GALLOWAY - OVER 14.2 HH AND NOT EXCEEDING 15 HH

1st R. Spring, Royalle Elegance

OPEN SHOW HUNTER GALLOWAY HACK - 14 HH AND NOT EXCEEDING 14.2 HH

1st Kirsty Herper-Purcell, Gemson Tuxedo

3rd Christy Litton, Iona Park Overture

OPEN SHOW HUNTER GALLOWAY HACK - 14.2 HH AND NOT EXCEEDING 15 HH

1st Carmen Jackson, Malibu Park Mahogany

2nd Nina Stone, National Velvet

3rd Brulee Richdale Iona, Park Virtuoso

Champion Show Hunter Galloway Hack

Kirsty Herper-Purcell, Gemson Tuxedo

OPEN SHOW HUNTER HACK - OVER 15 HH AND NOT EXCEEDING 15.2 HH

2nd Adam Oliver, Pinjarra Park Just a Dream

NEWCOMERS 80 CM TABLE A JACKPOT - ONE ROUND / IDEAL TIME

1st Anita Bridge Geniune Rockstar

2nd Cody McKay KB Chanlice

3rd Ashley Glencross Triggerviews Francesca

4th Holly Penfold One Inch Punch

5th Stacey Small Denison Park Vahana

6th Grace Overton Jewel Quest

1.05 M TABLE A - RESTRICTED UNDER 20 POINTS

1st Rebecca Bates Isabella

2nd Zali Young Alta Ego

3rd Shane Davidson Checkamour D

4th Stacey Small Denison Park Vahana

5th J. Raymont Pirouette

6th Sage Fisher-Peters Dream of Red

OPEN JUNIOR JUMP

1st Becky Jenkins Fairview Lorini C

2nd Merrick Ubank Balouboy Du Busson

3rd Shane Davidson Viva Blue

4th J. Raymont Ladt Croft

5th J. Raymont Just Sam

6th Holly Penfold Gold King

1.20 M OPEN JUMP - RESTRICTED 0-50 POINTS

1st Ben Bates Early Times

2nd Ben Bates Something to Talk About

3rd Hayden Fedrick Margumba

4th Teyka Zaunbrecher Boyd Tobias Chocolate Rain

5th/6th Zara Jones RSB Conquistachil

5th/6th Zali Young Alta Ego

1.35 M OPEN AM5 JUMP 4

1st Merrick Ubank Alantinu3

2nd Becky Jenkins Blackall Park Penny Lane

3rd Merrick Ubank Ego Landmark

4th Shane Davidson Jaybee Vision

5th Becky Jenkins Our KohinuR

6th Merrick Ubank Aladino

Junior Six Bar

1st Ben Bates Something to Talk About

2nd Ben Bates Early Times

3rd Zali Young Alta Ego

4th Zali Young Gold King

5th Hayden Fedrick Margumba

6th Hayden Fedrick Rise of the Pheonix

7th Zara Jones Just Sam

1.05 M JUMP HORSES UNDER 8 POINTS

1st Warwick McKay Rockiana

2nd Sage Fisher-Peters Dream of Red

3rd J. Raymont Belcam Nicole

4th Stuart Jenkins Fairview Yankee

5th Tori Henoerson Kinnoedy Garcia

6th Debbie BeHs Vivant of Fortune

FARMCRAFT -JUNIOR AM3 CHAMPIONSHIP JUMP

1st Ben Bates Something to Talk About

2nd Ben Bates Early Times

3rd Zali Young Alta Ego

4th Zara Jones Belcam Nicole

5th Hayden Fedrick Margumba

6th Hayden Fedrick Rise of the Phoenix

1.10 M JUMP

1st J. Raymont Lady Croft

2nd Holly Penfold Gold King

3rd Stuart Jenkins Fernhill Orlando

4th Kyla Zabel Stratton Oakmont

5th Cody McKay Overspray

6th Bec Bates Isabelle

1.20 M JUMP

1st Kyla Zabel Dusty Girl

2nd Merrick Ubank Baluoboy De Busson

3rd Holly Penfold Just Dutch

4th Becky Jenkins Fairview Lorini C

5th J. Raymont Just Sam

6th Merrick Ubank Alandino

KENNY FAMILY OPEN GRAND PRIX JUMP

1st Merrick Ubank Elmo

2nd Becky Jenkins Blackall Park Penny Lane

3rd Merrick Ubank Warrego Landadon

4th Becky Jenkins Our Kohinur

5th Merrick Ubank Alatinus

6th J. Raymont Just Sam

DEMOLITION DERBY

1ST - Jamie Burgess

2nd - Mick Shepley

3rd - Hunter Verrall

1st Target - Aaron Paul

Best Presented - Mick Shepley

DUNNY DERBY

1ST - Theo Woollett

2nd - Mick Shepley

3rd - Jack Wendt

NATURAL FIBRES

1ST - Megan Hedwig

DAIRY GOATS

MILKING CLASSES

Class 1 Saanen Doe 2 years and over in milk

Leisa Denaro

J&C Wilson

R Sparks

Class 2 Anglo Nubian 2 years and over in milk

R Sparks

R Sparks

R Sparks

Class 3 British Alpine, 2 years and over in milk

J&C Wilson

R Bruce

R Bruce

Class 4 Toggenburg, 2 years and over in milk

J&C Wilson

R Sparks

J&C WilsonClass 5 Australian Melaan / A. Brown 2 years and over in milk

Leisa Denaro

Class 7 Saanen Doe 1 year and under 2 years in milk

R Sparks

L Morley

Class 8 Anglo Nubian Doe 1 year and under 2 years in milk

L Morley

L Morley

Class 9 British Alpine Doe 1 year and under 2 years in milk

J&C Wilson

Class 12 Any Other Dairy Breed, 1 year and under 2 years in milk

J&C Wilson

Class 14 Type and Production, Herd Recording, any age, any breed

J&C Wilson

R Sparks

Class 15 Best Udder, 1st Lactation, any age, any breed

J&C Wilson

R Sparks

Class 16 Best Udder, 2nd and Subsequent Lactation, any age, any breed

R Sparks

L Morley

I Millett

DRY CLASSES

Class 17 Saanen Doe 2 years and over dry

J&C Wilson K Lynch/P van Ewyk

Class 18 Saanen Doe 1 and under 2 years dry

R Sparks

J&C Wilson

Class 19 Saanen Doe Kid under 12 months

Leisa Denaro

Leisa Denaro

Class 21 Anglo Nubian Doe 1 and under 2 years dry

R Sparks

Class 22 Anglo Nubian Doe Kid under 12 months

R Flux

R Bruce

Class 23 British Alpine Doe 2 years and over dry

J&C Wilson

Class 24 British Alpine Doe 1 and under 2 years dry

Leisa Denaro

Class 26 Toggenburg Doe 2 years and over dry

Leisa Denaro

Class 27 Toggenburg Doe 1 and under 2 years dry

R Flux

Class 31 Australian Melaan/A. Brown Doe Kid under 12 months

R Bruce

Class 33 Any Other Dairy Breed Doe 1 and under 2 years dry

Leisa Denaro

R Bruce

Class 34 Any Other Dairy Breed Doe Kid under 12 months

R Sparks

Leisa Denaro

I Millett

YOUNG TALENT

5 YEARS AND UNDER

JAZZ SOLO

Allegra Hoye

Callum Manson & Jasmine Freeman

Aubree Rose Davies & Lydiah Titmarsh

VOCAL SOLO

Archie Hutton

Jospehine Weston, Abby Probert & Mikayla Bendell

6 YEARS

JAZZ SOLO

Cara Manson

Addison Armstrong

Indyanna Waters

6 YEARS AND UNDER

JAZZ DUO/TRIO

Kenzie Parsons & Lilly-Grace McGowan

ANY OTHER DANCE

Tobi Dann

Indyanna Waters

Abbey Cairns & Cara Manson

BALLET

Indyanna Waters & Lydiah Titmarsh

Jasmine Freeman & Tobi Dann

SLOW MODERN/LYRICAL/ CONTEMPORARY SOLO

Indyanna Waters

SONG AND DANCE EX TAP

Abbey Cairns

Cara Manson

Aubree Rose Davies

SONG AND TAP

Cara Manson

TAP SOLO

Cara Manson

Indyanna Waters

Aubree Rose Davies

7 YEARS

JAZZ SOLO

Isabella Harley & Arianna Hoye

Melody Cunliffe

Mia McLucas

7 YEARS AND UNDER

MUSICAL THEATRE

Genevieve Weston

Archie Hutton

Eden Bean

7-8 YEARS

SLOW MODERN SOLO

Arianna Hoye

Mia Verrell & Charlie Clarkson

Kymberly Goos

ANY OTHER DANCE

Mia Powers

Eden Bean & Melody Cunliffe

BALLET SOLO

Arianna Hoye

Kymberly Goos

Charlie Clarkson

SONG & DANCE - DUOS, TRIOS

Andrew Jen & Annabel Weston

SONG & TAP

Melody Cunliffe & Phoebe Grimmond

Arianna Hoye

Eden Bean

SONG AND DANCE EX TAP

Arianna Hoye & Mia Powers

Mia Mclucas Melody

Cunliffe

SPEED TAP SOLO

Charlie Clarkson

Mia Mclucas

STUDENT CHOREOGRAPHY - DUOS, TRIOS

Beau Stevenson & Abby Probert

Melody Cunliffe & Mia McLucas

TAP SOLO

Mia Mclucas

Emily Newsome

Charlie Clarkson

VOCAL SOLO

Spencer Hutton

Brianna Smith

Phoebe Grimmond & Genevieve Weston

WALTZ TAP

Charlie Clarkson

Mia Mclucas

CONTEMPORARY

Arianna Hoye

STUDENT CHOREOGRAPHY

Mia Verrell

Mia Powers

Phoebe Grimmond

8 YEARS

JAZZ SOLO

Tayah McMillan

Tina Eveans

Mia Powers

MUSICAL THEATRE

Brianna Smith

Spencer Hutton & Kobe Parsons

Tilly Ruby

8 YEARS AND UNDER

AUSTRALIAN POEM

Mia Verrell

Annabel Weston

Charlotte Raddie

CHARACTER POEM

Genevieve Weston

Mia Verrell

Charlotte Raddie

DISNEY SONG

Kobe Parsons

Abigail Sidharta

Jospehine Weston

DUET

Brianna Smith, Annabel Weston & Genevieve Weston

HUMOROUS

Olly Richardson

Annabel Weston

Charlotte Raddie

POPULAR SONG

Kobe Parsons

SACRED SOLO

Eden Bean

Archie Hutton

Genevieve Weston

9 YEARS

JAZZ SOLO

Shelby Evans

Mikayla Armstrong

Holly Avenell

SLOW MODERN SOLO

Mikayla Armstrong

Shelby Evans

Shayley Hockings

9-10 YEARS

OWN CHOREOGRHAPHY

Amilee Briscoe

ANY OTHER DANCE

Amilee Briscoe

Isabelle Carter

VOCAL SOLO

Olivia Weston

Emille Teevan

Mia Phiilipps-Lewis

ANY OTHER DANCE - DUOS, TRIOS

Sophie Ost & Meredith Jell

Sophie Ost, Tayla Maguire & Amber Reisenleiter

BALLET SOLO

Ruby Althaus

Madison Cosgrove

Talia Stewart

CONTEMPORARY SOLO

Amilee Briscoe

Summer Arch

Shelby Evans

DEMI CHARACTER - SOLO

Kadence Nawratzki

Sophie Ost

Madison Cosgrove

HIGHLAND, IRISH OR NATIONAL

Amber Reisenleiter Sophie Ost Madison Cosgrove

HIP HOP

Amber Reisenleiter

JAZZ - DUOS, TRIOS

Amilee Briscoe & Summer Arch

MUSICAL THEATRE

Olivia Weston & Emilee Teevan

Sophia Beasley

Mia Phiilipps-Lewis & Isabelle Carter

SONG AND DANCE EX TAP

Mikayla Armstrong

Talia Stewart

Summer Arch

SONG AND TAP

Isabelle Carter

SPEED TAP SOLO

Ruby Althaus

TAP SOLO

Holly Avenell

Ruby Althaus

Amber Reisenleiter

WALTZ TAP SOLO

Ruby Althaus

Sophie Ost

Merideth Jell

9-11 YEARS

CLASSICAL SOLO

Ava Keller

Emille Teevan

Stephanie Smith

BALLET/ SLOW MODERN/ CONTEMPORARY- DUOS, TRIOS AND QUARTETS

Sophie Ost & Tayla Maguire

OWN CHOREOGRAPHY - DUOS, TRIOS AND QUARTETS

Amilee Briscoe & Summer Arch

SACRED SOLO

Emille Teevan

Ava Keller

Olivia Weston & Benjamin Land

SONG & DANCE - DUOS, TRIOS

Sophie Ost & Meredith Jell

Sophie Ost, Tayla Maguire & Amber Reisenleiter

TAP DANCE - DUOS, TRIOS

Arianna Hoye & Talia Stewart

Sophie Ost & Amber Reisenleiter

Sophie Ost, Tayla Maguire Amber Reisenleiter

9-12 YEARS

AUSTRALIAN POEM

Olivia Weston

Poppy McPherson

Tobias Cosgrove

CHARACTER POEM / RECITAL

Emilee Teevan

Olivia Weston

Tobias Cosgrove

HUMOROUS

Alexandra Hurst

Emillee Teevan

Olivia Weston

9-14 YEARS

DISNEY SONG

Olivia Weston & Ava Keller

Beth Ruby

Mikayla Armstrong

10 YEARS

JAZZ SOLO

Ruby Althaus

Amilee Briscoe

Summer Arch

SLOW MODERN SOLO

Amilee Briscoe

Meia Golles

Amber Reisenleiter

10-12 YEARS

ACRO SOLO

Portia Donovan

Mark Briscoe

11 YEARS

JAZZ SOLO

Tahnaya Noonan

Portia Donovan

Keira Parsons

SLOW MODERN

Tahnaya Noonan

Madison Breckenridge

Tayla Maguire

TAP SOLO

Lucy Grey

Halle Randall

Tayla Maguier

11-12 YEARS

ANY OTHER DANCE

Isabelle Hill

Grace Cassin

Taleah Stirling

ANY OTHER DANCE - DUOS & TRIOS

Mark Briscoe, Amilee Briscoe & Keira Parsons

BALLET

Ericca Stewart

Tayla Maguire

Isabelle Hill

BALLET/SLOW MODERN/ CONTEMPORARY - DUOS & TRIOS

Madison Breckenridge & Shelby Evans,

Keira Parsons & Mark Briscoe

Kate Vickers & Tayla Maguire

CONTEMPORARY

Madisyn Bichel

Mark Briscoe

Tahnaya Noonan

HIGHLAND, IRISH OR NATIONAL

Lucy Grey

Isabelle Hill

HIP HOP

Tahnaya Noonan

Taleah Stirling

Lily Rossow

JAZZ - DUOS & TRIOS

Madison Breckenridge & Shelby Evans

Charlotte Stokes & Lily Biddulph

SONG & TAP

Halle Randall

Sophie Jardine

Keira Parsons

SONG AND DANCE EX TAP

Grace Cassin

Lily Nguyen

Kate Vickers

SPEED TAP

Halle Randall

Eve Shepley

Lucy Grey

STUDENT CHOREOGRAPHY

Cooper Piggott

Tahnaya Noonan

Halle Randall

STUDENT CHOREOGRAPHY - DUOS & TRIOS

Mark Briscoe, Amilee Briscoe & Keira Parsons

Keira Parsons Mark Briscoe

WALTZ TAP SOLO

Madisyn Bichel

Halle Randall

Mark Briscoe

11-14 YEARS

VOCAL SOLO

Ava Keller

Lily Nguyen

Keira Parsons

MUSICAL THEATRE

Ava Keller

Bryn Beasley

Lily Nguyen

MUSICAL THEATRE DUET /TRIO

Beth Ruby & Tily Ruby

Isabelle Carter, Amilee Briscoe & Keira Parsons

12 YEARS

JAZZ SOLO

Madisyn Bichel

Eve Shepley

Lily Rossow

SLOW MODERN

Madisyn Bichel

Ericca Stewart

Isablee Hill

TAP SOLO

Madisyn Bichel

Taleah Stirling

Eve Shepley

12 YEARS & UNDER- POEM

DUOS

Annabel Weston & Genevieve Weston

Mia Verrill & Isabelle Raddie

Olivia Weston & Poppy McPherson

ANY OTHER TALENT

Kyeshene Schuring

DUET/TRIO (ANY STYLE)

Stephanie Smith &Olivia Weston

Isabelle Carter, Amilee Briscoe & Keira Parsons

MIME

Charlotte Raddie

Mia Verrell

NON-AUSTRALIAN POEM

Olivia Weston

Charlotte Raddie

Mia Verrell

PROSE

Genevieve Weston

Olivia Weston

Charlotte Raddie

13-15 YEARS

ANY OTHER DANCE

Kierra Gutt

Madison Jardine

ANY OTHER DANCE - DUOS, TRIOS

Josie Lynagh & Cleo Banar

Pascalle Riley & Merideth Jell

ANY OTHER DANCE - NOVELTY OR MUSICAL THEATRE

Pascalle Riley

Madison Jardine

BALLET

Bridgette Jackwitz

Pascalle Riley

CONTEMPORARY

Kierra Gutt

Pascalle Riley

Cleo Banar

HIP HOP

Cleo Banar Kierra Gutt

HIP HOP - DUOS, TRIOS

Josie Lynagh & Cleo Banar

JAZZ - DUOS, TRIOS AND QUARTETS

Josie Lynagh & Cleo Banar

JAZZ SOLO

Kierra Gutt

Chloe Avenell

Cleo Banar

OWN CHOREOGRAPHY

Zayden Stevens

Kierra Gutt

SLOW MODERN / COTEMPORARY - DUOS, TRIOS

Josie Lynagh & Cleo Banar

Pascalle Riley & Merideth Jell

Kate Vickers & Bridgette Jackwitz

SLOW MODERN SOLO

Isabella Mills

Kierra Gutt

Josie Lynagh

SPEED TAP SOLO

Chloe Avenell

Bridgette Jackwitz

STUDENT CHOREOGRAHPY - DUOS, TRIOS

Pascalle Riley & Merideth Jell

TAP DANCE - DUOS, TRIOS

Josie Lynagh & Cleo Banar

TAP SOLO

Chloe Avenell

Kierra Gutt

Phoenicia Woodward-Xenides

WALTZ TAP SOLO

Bridgette Jackwitz

Phoenicia Woodward-Xenides

YOUNG PRINCE AND PRINCESS PAGEANT

12-23 MONTHS BABY MISS SHOW - Personality Award - Lacey Graham, Most Entertaining -Raimi Wilkinson, Beautiful Smile -Mackenzie Bartolsic, Cutest Hairdo - Layla Eid, Best Casual Outfit - Lola Zanow, Best Formal Outfit -Willow Swain, Me And My Toy - Lilliana Potter, Talent Award -Lola Zanow, 3rd Place -Raimi Wilkinson, 2nd Place -Lola Zanow, Baby Miss Ipswich Show -Layla Eid.

1-3 YEARS WEE MISTER IPSWICH SHOW - Personality Award - Henry Skennerton, Most Entertaining - Wyatt Wilkinson, Beautiful Smile - Henry Skennerton, Cutest Hairdo - Wyatt Wilkinson, Best Casual Outfit -Wyatt Wilkinson, Best Formal Outfit - Henry Skennerton, 2nd Place - Wyatt Wilkinson, Wee Mister Ipswich Show - Henry Skennerton.

2 - 3 Years WEE MISS IPSWICH SHOW - Personality Award -Lily Sawtell, Most Entertaining -Ava Huinck, Beautiful Smile -Zeva Piper, Cutest Hairdo - Addison Chan, Best Casual Outfit - Addison Chan, Best Formal Outfit - Lily Sawtell,Photogenic Award - Lily Sawtell, Me And My Toy - Ava Huinck, Talent Award - Ava Huinck, 3rd Place - Zeva Piper, 2nd Place - Addison Chan, Wee Miss Ipswich Show - Ava Huinck.

4 - 5 YEAR TINY MISS IPSWICH SHOW - Personality Award - Madelyn Franz, Most Entertaining - Destiny Pappin, Beautiful Smile - Brianne Barry - Hughan, Cutest Hairdo - Shelby Berto, Best Casual Outfit - Savana Archer, Best Formal Outfit - Isabella Blackburn, Photogenic Award - Shelby Berto, Me And My Toy - Isabella Blackburn, Talent Award - Madelyn Franz, 3rd Place - Savana Archer,2nd Place - Brianne Barry - Hughan, Baby Miss Ipswich Show - Madelyn Franz.

4- 7 YEARS LITTLE MISTER IPSWICH SHOW - Personality Award - Maison Archer, Most Entertaining - Hastin Mulford-Jackson, Beautiful Smile - Maison Archer, Cutest Hairdo - Lamali Vaotuua, Best Casual Outfit - Maison Archer, Best Formal Outfit - Maison Archer, Photogenic Award - Hastin Mulford-Jackson, Me And My Toy - Hastin Mulford-Jackson, 3rd Place - Lamali Vaotuua, 2nd Place - Hastin Mulford-Jackson, Little Mister Ipswich Show - Maison Archer.

6-7 YEARS LITTLE MISS IPSWICH SHOW - Personality Award - Melody Cunliffe, Most Entertaining - Ciena Pirrone, Beautiful Smile - Isabella Harley, Cutest Hairdo -Isabella Harley, Best Casual Outfit - Ciena Pirrone, Best Formal Outfit - Chantell Avenell, Me And My Toy -Chantell Avenell, Talent Award - Melody Cunliffe, 3rd Place - Ciena Pirrone, 2nd Place - Charlotte Schaefer, Little Miss Ipswich Show - Melody Cunliffe.

8-9 YEARS JUNIOR MISS IPSWICH SHOW - Personality Award - Isabel Graham, Most Entertaining - Mia Verrill, Beautiful Smile - Kiman Vaotuua, Cutest Hairdo -Charlotte Raddie, Best Casual Outfit - Leilani Trammel, Best Formal Outfit - Charlotte Raddie, Photogenic Award - Isabel Graham, Me And My Toy - Isabel Graham, Talent Award - Charlotte Raddie, 3rd Place - Mia Verrill, 2nd Place - Isabel Graham, Junior Miss Ipswich Show - Charlotte Raddie.

8 - 12 YEARS YOUNG MISTER IPSWICH SHOW - Personality Award - Ashton Lochore, Most Entertaining - Rylee Archer, Beautiful Smile - Wyatt Verrill, Cutest Hairdo - Ashton Lochore, Best Casual Outfit - Ashton Lochore, Best Formal Outfit - Rylee Archer, Photogenic Award - Ashton Lochore, Me And My Toy - Rylee Archer, 3rd Place - Wyatt Verrill, 2nd Place - Rylee Archer, Young Mister Ipswich Show - Ashton Lochore.

10 - 14 YEARS YOUNG MISS IPSWICH SHOW - Personality Award - Destiny Wilson, Most Entertaining - Naskylar Vaotuua, Beautiful Smile - Daisie- May O'Donoghue, Cutest Hairdo - Zahlia Wilson, Best Casual Outfit - Destiny Wilson, Best Formal Outfit - Isabella-Rose Mulford-Jackson, Me And My Toy - Zahlia Wilson, Talent Award - Destiny Wilson, 3rd Place - Naskylar Vaotuua, 2nd Place - Zahlia Wilson, Young Miss Ipswich Show - Destiny Wilson.