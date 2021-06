Everybody appearing at Ipswich Magistrates Court on June 10

Here is a list of matters listed at Ipswich Magistrates Court on Thursday.

Here is a list of matters listed at Ipswich Magistrates Court on Thursday.

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Anthony Boyd Watterson

Bryan Joseph Mcmanus

Janine Lisa Rhind

Amanda Jane Bornen

Shannon Brian Nilsen

Taneecia Jacqualine M J Arnold

Tamika Denise Turnbull

Emily Marie Lucas

Jayden Gary Ziebell

Lindsay David Clements

Samantha Jane Hitzman

Justine Faith Brandt

Natasha Elizabeth Anne Purnell

Beau Kerry Lisford Lovell

Mario Giovanni Merlo

Michael Lee Whiteman

Devina Alice Barr

Shaun Phillip Archie Saunders

Damien Peter Robke

Anthony Richard Thompson

Jade Marie Newton

Jonathan Philip House

Stephen Eltje Roy Clark

Riley Jay West

Nicholas Glen Tunbridge

Walter Mathew Green

Brayden Michael Adam Robinson-Hargrave

Angela Grace Lorraine Bell

Cecy Noemi Amaya

Shane Robert Watts

Agel Tong Lual

Sarah Amanda-Lee Junge

Andrew Paul Boyle

Gary John Bentley

David Paul Brown

Tiffany Ann Dodd

Paul Damien Parkinson

Lindy-Ann Fay Relton

Cassandra Hope Carroll

Lane Polgreen

Christopher James Newman

Peniata Ben Tasi

Mustafa Aruna Karunga

Ben Gibson Ratcliffe

Dean Colvin

Taylah Monique Otto

Floyd Mark Dyball

Kristian Keasberry

Keira-Lee Maree Law

Jaye Stephen Kornet

Kaylah Pauline Burgess

Abhilash Hinge

Deng Atem Apioth

Samantha Gretchen Killoran

Daniel Wayne Lawrance

Tyleesha Jade Dodds

Rhiannon Jade Simpson

Rachel Susan Hardcastle

Megan Osborne

Terrence Walter Powell

Tye Wayne Warry

Ebony Dempsey

Warren John Allum

Valentina Mercedes Estay-Banks

Leisa Maree Hines

Daniel Robert Bale

Jeffrey Wayne Bushnell

Alexander William Goodrum

Aaron James Maher

Mary-Ann Catherine Louise Manson

Kelly Louise Lorkin

Edward Raylee Marsters

Sione Benjamin Liki

Stacey Margaret Mcgrath

Donald Thomas Davis

Michael Rodney Ballantine

Tara Lorraine Davey

Giovanni Edwards

Katrina Elizabeth Turnbull

Chad Barry Evans

Desmond Bert Isaacs

Kathleen Ramona Mook

Luke Thomas Crommelin

Adrian Stephen William Hing

James Theodore Ryan

Nathan Charles Hevers

Tony Graham Hughes

Paul Anyang Guut Pakaa

Suzana Edward Louis

Teresa Anne Stelling

Peter Allen Bassett

Lachlan Gary Luck

Maria Nive Moefa'Auo

Wanita Josephine Cartwright

Colin Jack Smith

Clifton Lealofi Uaita Setu

Phillip Joseph Porter

Hannah Martin

Damon Jock Currie

Andrew Wayne Christopher Haywood

Cindy Percey

Michelle Ann Briody

William John Carr

Brendon John Nolan

Adam James Hansen

Lathanial Leo Jackson

Solomon Arthur Duncan

Rebekah Shannon Castledine

Dylan Michael Coats

Sean Michael Meier

Gary Allen Willis

Darrell Damian Schwarz

Kelly Anne Hewlett

Jordan Aaron O'Neill Wood

Jordan Thomas Woodruff

Andrew Harley Abbas

Haylie Ann Rogers

Paul Raymond Topping

Elizabeth Waquoi

Travis Barton Mitchell

Clint William Johnson

George Phillip Bernard

Chloe Marie Brehm

Carlos Malachi Strauss Te Namu

Meagen Alice Margaret Hinkley

Jake Connor Wilson

Shontelle Lack

Kristie-Lee Zernike

Tracey Lee Anne Hopper

Wayne Stephen King

Gayle Jo-Anne Mcfarlane

Steven Peter Morgan

Mauro Canetto

Eden Maree Wheatley

Phillip Forest Litfin

Saphfire Angel Erihe-Schaeffer

Brianna Therese Shaw

Curtis William Gibson

Sian Hope Cunningham

Matthew David Young

Zubair Illyas Mohammed

Mbari Bounis Ambri

Adon Michael-Jon Massey

Georgia Emmie Mathews

Ryan Edward Dwyer

Dien Dang

Kirsty Daniela Petra Matakovic

Anthony William Palframan

Originally published as Everybody appearing at Ipswich Magistrates Court, Thursday, June 10