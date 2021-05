FULL LIST: Ipswich Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Ipswich Magistrates Court, Thursday, May 13

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Neil Derek Covington

Floyd Mark Dyball

Kayla Narelle Hurst

Joe Edward Andrew Westerhuis

Elizabeth Waquoi

Jennifer Mary Coles

Cassandra Hope Carroll

Tara Jane Inglis

Lane John Polgreen

Adam James Siver

Scott James Tanner

Amaru Ngatuakana

Crystal Angel Blake

Christopher Adrian Brown

Kenneth Peter Woodrow

Amanda Jane Bornen

Patrick Kelly Kemp

Lakita Marie Sedgwick

Shante Lae-Al Palu

Luke Troy Fraser

Glenn Norman Christofferson

Gordon William Fitzsimmons

Daniel Robert Bale

Joshua Peter Robert Haufe

Jasmin Rhyanne Kamp

Tiffany Ann Dodd

Dakota Zane Baxter

Adam Walter Harry Boreham

Tara Malologa Fielding

Anneliese Keely Rodger

Paul Edward Dunn

Sebastian Kubiak

Lindsay David Clements

Kelly Lee O'Connell

Rusty Carolee Gozzard

Selesitila Vili

Tyleesha Jade Dodds

Dean Colvin

Ryan Christopher Turner

Anthony Richard Thompson

Eden Maree Wheatley

Laighney Sarah Cribbens

Shanara Anne Margeret Weatherall

David Paul Brown

Bradley Joshua Heffernan

Ned Julius Hoffensetz

Rebecca Leigh Powell

Tracey Lee Anne Hopper

Kirsty Daniela Petra Matakovic

Jenifer Anthony Ayaa

Charlotte Anne Newbery

Jacob Thomas Davidson

David Anthony Olive

Ruthven Troy Davidson

Karen Ann Robertson

Shannon Brian Nilsen

Paul Andrew Janssen

Joshua Derek Brock

Haylie Ann Rogers

John Craig Louis

Brooke Rita Bate

Russell John Davis

Donald Thomas Davis

Bradley Paul Crawford

Adam Steve Mcconnell

Riley Jay West

Natalea Hazel Hope Bornen

Erin Nichol Higgins

Thomas Lee Preston

Robert Wayde Saunter

Ethan Ernest Ellison

Kerry James Luck

Connor Aiden Mcleod

Jacinta Lee Harrison

Darryl Wayne Silcock

Tanaya Helen Maree Daylight

Damain Douglas Murphy

Brian Toivo Heinonen

Jessica Lee Baker

Breanna Jodie Cassidy

Chad Barry Evans

Christopher James Newman

Tori Mitchell

Paul Lewis

Sandra Leigh Hazzard

Zane Gregory Bruce Taylor

Graeme Eric Schliff

Musa Jabateh

Wayne David Chapman

Harrison John Fitzsimons

Neil Reginald Johnson

Rebekah Shannon Castledine

Walter Mathew Green

Jacob Ronald Lucas

Megan Osborne

Natasha Elizabeth Anne Purnell

Jamie Allen Reid

Trent Anthony Borchert

Shawn James Wyllie

Solomon Arthur Duncan

Aiden Michael Kinnane

Desmond Bert Isaacs

Paul Raymond Topping

Tenille Thomas

Shannon Delyse Gates

Travis James Copeland

David Leslie Pascoe

Kane Simon Hocking

Mark Anthony Besgrove

Jaye Stephen Kornet

Travis Alexander Keay

Benjamin Luke Hanslow

Andrew Paul Boyle

Nathan Charles Hevers

Liena Jasmine Paret

Conan Sol Taylor

Jade Marie Newton

Joshua Benjamin De Berg

Tamika Denise Turnbull

Jayden Gary Ziebell

Taylah Monique Otto

Monzer Adam Ibrahim Ismaeil

Luke Thomas Crommelin

John Ashley Holz

John Joseph Kennedy

Archie Douglas

Angela Grace Lorraine Bell

Jason Wayne Kay

Corey Leigh Sinclair

Josephine Adiyo Alana

Liam Whitehurst

Peter Wilson Glass

Shaun Ferguson

Carol Lee Williams

Michelle Leanne Stitt

Rhiannon Jade Simpson

Meagen Alice Margaret Hinkley

Dien Dang

Albert Brian John Dynevor

Mbari Bounis Ambri

Christopher Stephen Parker

Lorraine Mary Wyeth

Aaron Leonard Covey

Leon Scott Insley

Farrin Glen Donald De Busch

Tyler-Jonn Hayhoe

Melissa Ellen Cecilia Hibbard

Kimmet Cufi

Larni Jade Sciffer

Billyjack-Kerrie Sibbick

Leisa Maree Hines

Luke Tory Fraser

Aaron Geoffrey Bennett

Dallas Jade Steven Benko

Rishaun William Simpson

Davis James Williams

Ricky Allan Newman

Amie Leanne Jones

Clayton Keith Reditt

Jessie Jack

Jessie Douglas Russ

Lane Polgreen

Trisha Megan Symonds

Matthew Michael Nair

Jessica Lorraine Willersdorf

Jacob Lee Malezer

Casey Jaide Hammant

Jordan Aaron O'Neill Wood

Adelle Lorraine Macdonald

Jason Allan Elsum

