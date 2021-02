FULL LIST: Ipswich Magistrates Court appearances for today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Matthew John Kimmel

Justin Allan Foster

Letitia Joy Dickman

Junior Fuifui

Tracey Lee Kirk

Allan Mcneil

Kate Alicia Perry

Isaac Joseph Buttigieg

Faletolu Caleb Lofipo

Brett Kevin Wright

Filbert Rwigema

Earnest Robert Hicks

Neil Reginald Johnson

Grant William Riddock

Barry John Colborne

Luke William Buckel

Wayne John Condon

Amanda Rose Edwards

Peta Marie Frese

Jaimi Lee Hilton

Quinn Jarvis Brozic

Nathan Robert Leo Roth

Tom Edward Selter

Timothy Warren

Brendan Robert Jerome

Tyson Tyrone Farrier

Tristan Brett Gillmeister

Tori Montgomery

Matthew Paul

John Edward Niha

Mervyn Wayne Martin Bru Carius

Robert Craig Westhead

Malcolm Douglas Severinsen

Natasha Leigh Robertson

Nicky Laauli

Breeanna Connie Horton

Rowena Natalie Brown

Levi Marc Van-Wezel

Cheyann Gunter

David Bratic

Jacob Thomas Davidson

Celeste Abbey Johnson

Kym Ayesha Dundas

Renae Louise Green

Timothy James Lester

Julian Charles Warren-Calwell

Rohan Maxwell Eason

Jag Patrick Stephan

Arthur James Moore

Samantha Maree Brady

Mark Bratic

Adam Unsworth

Charles Jaycob Caston

Jose Garcia

Wesley Reece Graham

Adam Leslie Cox

Sofia Maria Belleza Aubrey

Lisa Knudson

Judstenn Charles Watson

Wayne Douglas Meier

Sarah Milford

Colin John Lee

Carlos Jose Terry

Jayden Robert Dean Walker

Kayialee Janalia Robinson

Christine Narelle Vines

Gordon William Fitzsimmons

Joel Connor Heuer

Matthew John Phillips

Vena Safole

Wayne Reginald Butler

Clayton Hank Dodd

Cory Russell Hortin

Matthew Geoffrey Rixon

Mark Anthony Van Haeften

David Malcolm Harris

Carllin Tony Lee Oxenbridge

Aleipatalemele Se'U

Daniel Emmett Mcivor

Terri Catherine Mureau

Benjamin James Johnston

James Christopher Jack Richardson

Curtley George Ambrose Walker

Shelley Anne Armstrong

Wayne David Chapman

Harrison David Battye

Scott Charlton

Amber Louise Schroen

Van Tri Nguyen

Glenn John Morley

Joshua Ryan Bingham

Michael Brian Harvey

Junior Tanoai

Tyrone James Litfin

Robert Timothy Shillingsworth

Troy John Dobbin

Jessica Maree Green

Adam Stephen Jones

Colin Edward Nelson

Wayne James Jones

Joseph Douglas George Wragge

Cody Baker

Gary John Dawson

Mitchell Talyn Schroen

Brodie Christopher Bevin

Jared Anthony Davis

Dylan James Brock Feather

Peter Bradley Hughes

Corey Lee Rhodes

Jason Robert Hensler

Lucy Jane Theyers

Zachary Paul Linsday Crosswell

Darren Dennis Koch

Suesan Maria Wallace

Ransfield Ranapiri Luke

Jean Marie Molossa

Lincoln Francis Cory

Chantelle Benita Stephenson

Brenton Dwayne Henderson

Anthony George Trevelyan

Harry Friedrich Deen-Hewlett

Darryl Thomas Cleary

Michael Trevor Gaudin

Zachary Benjamin Parkinson

Kerrie Anne Watson

Carol Lee Williams

Jacinta Gourley

Jeffrey James Cutter

Jayden Lindsey Hinton

Anthony Bennett

Nigel Richard Ellis

Ryan John Nichols

Joshua Albert Wallace

Nathan Kevin Laurence Hollingworth

Zackary Tai Agoston

Scott Matthews

David Paul Brown

Craig Adrian Steele

Justin Allan Rice

Jamie John Lawrence

Shaun Ferguson

Julie Faith Hansen

Harrison Jon Brown

Vince Peneueta

John Patrick Stanley

Jade Teresa Stelling

James William Corlis Teasdale

Benjamin Luke Hanslow

Gino Andre Buchholz-Ale

Charles Les Galea Harvey

Barry Norman Kroll

Ricky James Page

Aaron Geoffrey Bennett

Terry Pullen

Samuel Isaac Bell

Robert James Hicks

Nathan Peter Fullarton-Reditt

Lori-Beth Wolter

Sarah Elizabeth Joan Ferguson

Barry Bonds

Harley Robert Kent

Joshua James Williamson

Papanafoa Zunshyne Matauaina

Travis Alexander Keay

Luke Robert Foster

Carn Damien Vandersyde

Tabatha Louise Taylor

Brenyn Tyla Franklin

Daniel Joshua Kerswell

Simon John Knechtli

Tameeka Lilly-May Price

Jordan Anthony Tilling

Gary John Earl

Jasmine Otto

Shane Robert Watts

Shane Andrew Wells

Brett James Buckley

Anthony Charles Hess

Tony Frederick Adams

Timothy John Healey

Tammy Maree Duffy

Gavin Hugh Engi

Sindy Rose Hall

Abraham Desmond Whitinui

Adam James Edwards

Sarah Jayne Persechino

Michael Douglas Jones

Belinda Ann Stevens

Clayton Craig Carter

Maria Nive Moefa'Auo

James Peter Walker

Suellen Moxham

Dylan Lee Thompson

Originally published as Everybody appearing at Ipswich Magistrates Court, Thursday, February 25