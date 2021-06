Brisbane (George Street) Magistrates Court: Who's up today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Samarn Prom

Zubair Hassan Adam

Tyler Joseph Kelleher

Lee Robert Robin

Som Datt

Abuk Chol Nwan

Amelia Jane Salmon

William James Loli

Helen Tracey

Ryan Elliot

Keith William Ryan Phillips

Lachlan John Baxter

Warren Earl Strachan

Wise Pokawa Davies

Daniel Mclellan

Deon Charles Monsell

The Body Corporate For Allegra On Main Community

Scott Donald Steele

Katreina Dembrey

William Douglas Robb

Darren James Carter

Viet Tan Huynh

Nganatatafu Folau Alovili

Robert Alexander Douglas

Graham John Patterson

Nola Margaret Brown

Brendan John Lambe

Brodie Andrew Renolds

Matthew John Phillips

Sandra Lee Riley

Andre Christian Britton

Achileas Filipou

Kye Triston Wilson

Reece Samuel Nicol

Issa Sebleh Dumbuya

Darin John Antram

Nyiguo Aballa Omot

Roxanne Alice Byrnes

Liam Isaac Drumm

Bradley John Anderson

Mitchell Bain

Christine Northfield

Ionatana Smith

James Howard Tanks

Allan George Harrison

Neldin Mrso

Nathan Rodney Becker

Haneak Kim

Cheryl Anne Gaskin

Gasetoto Taelevai

Ljubisav Milenkovic

Morgan Lindsey Thompson

David Stanley Hindle

Katrina Isabel Patricia Davis

Luke Douglas Mckellar

Nathan John Freeman

Richard Leaf

Colby Marie Tillack

Christopher Wayne Hall

Shingirai Andrew Magwaro

Tania Elizabeth Greczko

Steven Peter Kapernick

Gina Natalia T M L Punch

Scott Andrew Wildey

Christopher Michael Sjoert Reussien

Hussein Sarhan

Timothy Paul Mulherin

Daniel Joseph Walsh

Tina Louise Allerton

Gerald George Stone

Paul Dale Mullins

Hamzah Alzubady

Montasr Hassan Angolo

Bradley Jason Willis

Sharna Amy Holmes

Dylan Jake Anthony Bock

Frank Terrence Keating

James Matthew Leathem

Caupolican Montoya

Leif Jayuya Sharkey

Gabriel Jarrod Stickens

Jake Craig Dobson

Trevor John Perrett

Neville William Gentry

Boyd Steven Ericson

Botros Ibrahim Koko Kowa

Rodney Leo Ellis

Shaun Anthony Moule

Danny Steven Moulder

Gregory William Hinds

Marc Henry

Richard Andrew Gray

Riley Bryan Lenard Hargrave

Allana Reumer

Kate Nicole Szepanowski

Anish Sanjay Kumar

Ian Harold How

Kain Barron-Logan

April Grace Mitchell

Mohamed Kenneh

Feifei Wu

Daniel David Guinea

Cory Jay Hollywood

Anthony Jay Gatley-Dunne

Elliott Harrison Booth

Raymond Stuart Clark

Tyrone Andrew Luhan

Alex Christian Paul Versac

Michael Bruce Olive

Jason Eskander

James Terry Penn

Nicholas Trent Kelly

Leah Jane Cottle

Nicholas Jonathan Bruce Anderson

Jason Peter Moor

Simon Mark Gosper

Kelvin James Shaw

Cody Aaron Mason

Stephanie Marie Coward

Mohammed Shafin Manikam

Ivan Conforti

Melinda Louise Austin

Shaun William Fien

Ruth Aquila Foster

Xiaoxuan Su

Todsapond Sonjam

Samuel John Teitzel

Haiqiao Eric Li

Melvyn Siddall

Matthew Joseph Ellis

Gary Ian Draper

Alistair James Patterson

August George Louis Zanatta

Justin Michael Faulkner

Martin James Kelly

Joseph Hugh Mcbride

Rajiv Adithya Perera Habaragamuwage Don

Phillip John Downs

Jude Thomas Johnson

Adonis Claude Conlife

Leslie Maxwell Cunningham

Matthias Ernest Illingworth

Benjamin William Parsons

Jack Konrads

Michael Rouse

Tyrone Kawaiti Sampson

Rachel Louise Strong

Peter Conrad Mckellar

Ian Andrew Wood

Nathan William Cobb

Stuart Galloway

Cristian Dino Charles Lawlor

Dean Philip Pearse

Andrew James Edwards

Brendon Bandman

Caleb Leon Johnston

Tevita Qoro

Ashley Nand Prasad

Katrina Leanne Luhrs

Michael Raymond John Harrison

Thomas James Coall

Adrean Preston Holmes

Lachlan William Thiel

Daniel Bruce Steele

Wei Wang

Gregory Stephen Kite

Michael Christopher Vadasz

Mark James Dunn

Paul Richards

Steven John Van Den Hoorn

Kual Gordon Chol Machek

Scott Richard Gordon

Michael Joseph Bohl

Terry Gordon Stieler

Rebecca Daphne Byrne

James Peter Forycki

Damien Brett Milton Kyle

Steven John Cashen

Nicholas Nathan Elley

Jeremy Michael Clark

Cale James Cross

Thomas John Cordwell

Colin John Ladewig

Robert Weeks

Anthony John R Cameron-Daisley

Jamie Stephen Broughton

Paul Ennis Kelly

Roberta Silva Porto

Raymond Colin Puohotaua

Sade Mohamed

Cameron Charles George Steiner

Eli Micheal James Salerno

Jarrad Thomas Charles Webb

Abby-Sue Cottam

Emma Jade Dorge

Lee Alexander Rush

Madison Brent Carter

Danny John Harrison Sanelivi

Benjamin Paul Skinner

Harley Joe Barbaro

Daniel Sean Lindsay

Neil Charles Seymore Russell

Cameron Turgay Bardak

Shane Oreilly Ryan

Said Mohamud Abdi

Yang Li

Anthony Thomas Mitchell-Dale

Leanne Martin

John Allan Bugler

Stephen John Cooney

Grant Andrew Mcanally

Aballa Omot Nyiguo

Jillian Davison

Frank Terrance Keating

Damon James Ratana

Daniele Cecchetto

Kayne Kevin Healy

Sky Louise Letts

Jason Moor

Nathan Malcom Smith

Michael Lui Gosney

Shannon Leigh White

Yonan William Kori

Brayton Shayne Honeysett

Elliot Charles Davies

Amanda Irene Eyre

Richard Merton Thew

James David Te Whata

Jason Karupt

David Frank Bugden

Harley John Crawford

Jordan Roman Brennan

Adin Karl Prince

Joseph Mcbride

Jesse Ronald John Burow

Philip Paul Colegate

Robert Scott Tofler

Phu Viet Mai

Shane Michael Brown

Kurt Graham Eagle

Miroslav Jack Samardzija

Laura Jean Richards

Ryan Dean Alswang

Peter Anthony Geary

Brooke Lynnette Downey

Abdirahman Aden Warsame

Brooke Lynette Downey

Originally published as Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Monday, June 21