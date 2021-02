FULL LIST: Brisbane (George Street) Magistrates Court appearances today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Leah Madden Pty Ltd

Adrian Phillip Francis

Mitchell Tyler Kanafani

Jason Ruata Leedy

Daniel Richard Nolan-King

Hudson Valentine Mccoy-Duggan

Kai Jerrard Slater

Warren Scott Acworth

Maxamilion Pollard

Luke Edwin Archer

Lauchlan Clint Biffin

Phong Hoang Bui

Christopher Leigh Gurnett

Gavan Paul Sheppard

Hannah Alemayeh

Gary William Thompson

Amanda Mary Nichols

Thomas Mannhardt

Sinclair James Breen

Lochlan Cooper Graham

Lydia Boca

Anthony Edward Robson

David Poulo Logonene Alson

Jeandre Willem Fourie

Dane Victor Schwartz

Patrick Sidney Love

Victoria Parry

Thanh Phong Nguyen

Jamie Lee Singleton

Joshua Jordan Rice

Ken Renziel Pancho

Jackson Taylor Hine

Kairasu Shipping S.A

Clint Beeston

Mia Mcculloch

Ben Joseph Corcoran

Shane Peter Chidgzey

Gary Shane Roberts

Aaron Douglas Brown

Aiyan Yang

Dwayne John Bradley

Lynn Stacey Henry

Danny Lee Gregory

Chris Khuong Nguyen

Peter Thomas Iezzi

John Allan Bugler

Jason Ronald Vaughan

Kevin James Noonan

Benjamin Hunter Cleaver

Zackeria Mayen

Patrick Joseph Hanlon

Jy Anthony Hasic

Adam Thomson

Nichollas Luke Benjamin Dimopoulos

James Godson

Andrew Schmidt

Tristram Charles Jager

Khanh Quoc Nguyen

Natasha Lee Krause

Thomas Mitchell Le Cornu

Senthuran Selvaraja

Kakau-Ki Moana Teulilo

Michele Esther Cameron

Bishwo Ram Basnet

Aleksandr Korovin

Naresh Nath

Fabian John Hill

Kerby Jae Crisp

Xena Dermoudy

Geoffrey Boyd Mitchell

Kelepi Nuku Piukala

Demetrios Marinopoulos

Alvaro Yesid Herrera Valbuena

Leah Susan Madden

Dean Robert Mellers

Anabelle Pousson

Tony O'Doherty

Damien Brian Eggmolesse

Steven Rhain Pinker

Raiana Murtazova

Jason William Mcintosh

Megan Jenna Goodlet

Emi Todorovska

Jade Danielle Bagley

Sharon Lindsay

Jessie Gregory Ernest Maddox

Michael Andrew Swan

Vita Dolce_Y Pty Ltd

Abay Abay Omot

Daniel Ross Mather

Lewis Jim Frederick Weazel

Christopher Wayne Mattey

William Keith Underwood

Katy Gibson

Michael James Wood

Kieran Shelam-Lee Sandford

Jade Kylie Cowan

Sophie Emma Cross

Tamikka Lea Mason

Van Sy Tran

Joshua James Roan-Spray

Bilan Kim

Waylon Michael Roma

Joshua David Townroe

Belinda Warner

Daniel James Ashley Mckeon

Waylon Roma

Ruth Puti-Puti Whetu Cook

Mason Rohan Bailey

Daniel John Schilling

Christopher James Patrick Dunn

Belinda Short

Jonathon Montgomery Wallace

Ricky Keenan

Mario Giovanni Merlo

Van Ut Dang

Antoni Sitkowski

Ryan Neil Joseph Mcintyre

Christopher Joseph Bice

Sharon Roberta Jane Wiley

Jarred John Hopkins

Joshua James Nelson

Renee Louise Reeves

Lynette O'Grady

Jordan Steven Brown

Georgia Louise Flint

Max Williams Hayes

John Douglas

Clint Victor Beeston

Brandan Lee Proctor

Ken Kataoka Gabites

Jamie Jason Hasic

Andrew Milner

Andrew Paul Fullerton

Joshua Robert Stanley

Ryan Thomas Sisson

Aaron William Scott-Wallace

Matthew James Hamann

Scott Nathan Buchanan

Adam Robert Wyborn

Craig (Unknown)

Nicholas Robert Mclennan

Wilfredo Jose Panganiban Arguelles Iii

Eleisha-Grace St John Hunt

Sakaio Tuato

Justin Toma Weir

Roderick John Patterson

Marianne Spilman

Krystal Gail Mcwhinnie

Cheryl Ann Colesnic

Dowall Robert Larsen

Ryan Gary Siemons

Patrick Abib Achire

Patrick Love

Brendan Kinsey

Kirsten Pousson

Shannon Leigh Stephenson

Richard Charles Greaves

Paije Candice Mcgregor

Originally published as Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Friday, February 26