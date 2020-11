Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court today

Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Tuesday, November 17

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Kailyn Jade Bean

Tia Michelle O'Donnell

Francis Garrido

Sasha Teresa Elizabeth Cordes

Matthew Paul

Jesse Luke Eastwood

Adelaide Katariina Mcewin

Gregory Michael Gallen

Lachlan Wayne Hannah

Anthony Norman Micale

Bruno Nicoletti

Jessica Leigh Hope

Ahmad Zia Panah

Qwaine Joseph Alfred Ross

Becki Jenae Sullie

Rebecca Mclaren

Jias David Leedie

Hayley Louise Mantle

James Robert Armstrong

Jason James Jackson

Darryl Poole Prosser

Ian Roderick Mackie

Steven John Tamplin

Robert Scott Tofler

Manjinder Kaur

Roland Patia

James Patrick Mcdade

Benjamin Jon Farnell

Kristoffer James Johannes Lisman

Luke David Conlan

Kirsty Louise James

Mayla Patterson

Sam Setu

Marcus Kerschbaumer

Stefan Grbic

Madeleine Joan Manthey

Amanda Maree Plumb

Chloe Rochelle Melenewycz

Tendai Muchabaiwa

Shane David Hutton

Amanda Marie Plumb

Martin Sivi Naura

David Michael Lucas

Yoshimi Ishigaki

Romain Lucien Bapst

Tracy-Ann Glasgow

Emmanuel George Janouris

Vladislav Makarenko

Mauro Antonio Murazzo

William Knox Robertson

Bharghavrama Raju Kallepalli

Christopher James Frampton

Andrea Bontempi

Michael Anthony Langanis

Neil Spencer Macfarquhar

Lincoln Patrick Conquest

Trent Jesse Jerome Robert

Ken Mcleod Frick

Rhys Tiernan Gwynne-Ford

Kosta Grujicic

Ngaroimata Clarke

Troy Arthur Miller

Victoria Alice Sullivan

Kailyen Jayde Bean

Mitchell Thomas Harnwell

Peter Keith Grzegolec

Casey Jasmine Murrell

Gavin George Lindsay

Robert Charles Darmanin

Jon Dennis Gurney

Raymond Luke Bundle

Joshua Jye Morton

Adam Roy Gimm

Fereshteh Hooshmand

Trevor Charles Connors

Donavan Grice Davies

John Robert Bragg

Adarsh Shivesh Kumar

Lisa Kathleen Thomas

Jesse Andrew Connolly

Gawain Broderick Evan Griffiths

Steven Junior Leilua

Nicole Elsie Bancroft

Curtis Ian Sherwood

Billy Lee Bornstein

