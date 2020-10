Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Tuesday, October 20

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Dylan James Holloway

Ramandeep Singh

Lisa Yvonne Craig

Rebecca Emily Graham

Kim Bruce Crawford

Natasha Zischke

Jenna Louise Mcburney

Shaun Anthony Clarkson

Abraham Nhial Dhuor

Emmanuel George Janouris

Nicholas Lacey

Talal Issam Mohammad Juma

Zachary James Carnes

Kaela Anne Jones

James Robert Armstrong

Bethell Flooring Pty Ltd

Jack Desmond Pullman

Samantha Jane Von Nida

Kristin Faith Tautiepa

Tia Michelle O'Donnell

Jordan Timothy Smith

Joseph Michael Daley

Neuman George Heilbronn

Benjamin Walter Doran-Edmunds

Jamal Mirghadam

Sam Mitchell

Matthew James Kay

Benjamin Peter Kevans

Angela Janelle Marika Simpson

Russell John Davis

Jacob Charles Matthews

Tahlia Lee Boyce

Alexander Peter Dorrian

Richard Maurice Hughes

Akira Caley George Williams

Hayley Louise Mantle

David William Smith

Cleelan Patrick Alexander

Lucan Jade Grace

Adelaide Katariina Mcewin

Sarah-Jane Proctor

Cameron Roy Murrell

Declan Charles Shipway

Joshua David Dolby

Annabelle Zoe Smith

Cameron John Eastwood

Corinda Lee Norcott

Jade Grant Zaitseva-Cook

Collin Gregory Reese

Kristoffer James Johannes Lisman

Melinda Louise Austin

Magon Charles Majak

Peter Keith Grzegolec

Jason Michael Steer

Robert William H Van Herwaarde

Brandon Justin Mogler

Frank Mcclymont

Storm Hutana

Dylan James Mcdonald

Benjamin Robert Brown

Nathan David Joseph Gray

Douglas William Kusu

Zenith Ualese Fonoti

Fulvio Giuseppe De Santis

Krystal Ann Louise Mccasker

Carsil Tyrone Vaikai

Jesse Peter Rushton Tracey

Samuel David Murphy Wildermuth

Matthew Stephen Peck

Daniel Charles Petersen

Donna Maree Pascoe

Katrina May Ross

Julia Tonetto De Almeida

Daniel John Manuhuia Smith

Jessica Susan Hetherington

Robert Gordon Barrett

Brook Dana Currie

Mitchel Blake Scruton

Andrew Leicester Burne

Gaynor Vicki Tozer

Rhys Clay

Ahmad Zia Panah

Stephen Christopher Cowie

Benjamin James Cullen

Benjamin James Brittan Gray

Sohyb Basir

Moriah Rose Kingston

Lincoln James Spall

Renee Michelle Kentrotis

George Bekris

Liam Adam Charles Garner

John Henry Shipard

Scott Glenn Arthur Robinson

Keith Anthony Coughlan

David John Byrnes

Mukesh Kumar

Ellis Jerome Mahoney

Timothy Sean Flood

Stephen Daniel Hearley

Marcus Anthony Burke

Michael Eugene Hickey

Samantha Jane Knox

Julie Elizabeth Dorbon

Amanda Irene Zuppini

Kyle Martin Ascough

The Body Corporate For Allegra On Main Community

