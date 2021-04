FULL LIST: Brisbane Arrest Court Magistrates Court appearances today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Bailey Ossie John Fuchs

Lindsay Kenneth Close

Daniel Hogan

Angus Ross Lihou

Ashleigh Hannah Moffat

Glen Aaron Burley

Mark John Carsburg

Alan Wayne Munro

Travis John Baker

Barry Warren John Lee

Sean Thomas Keith Simmons

Teagan Jane Keane

Chris Brandon Phillips

Christopher Andrew Mcleod

Aaron Michael Stevens

Tane Wiremu Tahana

Garron Jevin Brown

Katie Nicole Swainson

Christine Lee Hunt

Damien Lloyd Young

Mohammed Ali El-Bahnssawi

Andrew Mcgough

David Andrew Cawse

Jacobus Graham Hank Taylor

Iain Frederick Cobbo

Benjamin Paemaa Allan Tapusoa

Kristoffer John Heathcote

Naomi Jane Dewhirst

Dean Stephen Evans

Cain Matthew Age

Allan Scott Thomson

Brett John Burns

Emmet James Conaghan

Jayden Ronald Notman

Kai Evander Stephen Odri

Adut Santino Madut

Raymond James Gibson

Hiren Rami Rami

Angus Stephen Hamley

Katelin Maree Shambrook

Tylah May Dalton

Bradley Frank Belfield

Rajiv Adithya Perera Habaragamuwage Don

Mitchel Allen Howard

Rebecca Lyn Spencer

Christopher Flanagan

Ryan Thomas Mcnamara

Court Diversion

James Galluak Gatkuoth

Jack Casey Binding-Evans

Stephen Mark Mcgregor

Asim Zafar

Nicholas John Chapman

Janelle May Johnson

Aaron Daniel Hennig

Tamara Marie Ferguson

Emma Lynette Davis

Stefan Edward Komar

Jay-Boy Elliott Tass

Pooria Marzban

Lakeisha Angelyke Juliett Harrison

Umit Er

Breeanna Connie Horton

Simon Leslie Faulkner

Daniel Charles Barker

Adam Leigh Wilson

Dylan Kane Gniel

Stefan Grbic

Kurt Graham Eagle

Mathew John Hamilton

Francis John Diete

Jordan Scott James Trottemant

Sharnie Lorre Dean

Liam Ronald Berney

Michael Alexander Trottemant

Cindy Lee Bowden

Roshun Paul Hayden

Dinae Young

Brendon John Nolan

Zali Maree Watson

Kailey Sue Evans

Magda Haj Gido

Martin Andrew Rowlands

David Michael Smith

Brooke Marree Coe

Nicholas Troy Hutchison

Jesse Stuart Dobbs

Quaid Garrat Sayce

Lorraine Wella Moana Mahina

Luke Robert Cliff

Zuleikah-Shary Jane Kennedy-Millsteed

James Stewart Murray

Stephanie Margaret Di Tommaso

Darlene Janette Gwilliams

Setu Joseph Aloiai

Geoffrey Daniel Hobbs

Shakira Bianca Byrnes

Shaamin Kaiherau Eynon

Shani Danielle Earl

Ashley John William Walker

Jordan Beau George

Damian Marc Cutting

Sharma Allysia Jaynean Paul

Shaye Laura Webster

Tauati Junior Fogavini

Michael Anthony Kerr

William Jack Lawley

Yarni Christopher Lamborne

Akutaina-Hohepa Hona Hiku

Anthony Ronald Darcy Lancaster

Originally published as Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Thursday, April 29