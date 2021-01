FULL LIST: Brisbane Arrest Court Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Wednesday, January 20

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Raymond Parker Brown

Aaron James Dean Martin

David John Kirkness Hill

Shaun David Molenda

Brett Adam Doyle

Alexander Restrepo

Tony Stephen Morris

Jesse Lawson O'Keefe

Reid Christopher Eaton

Rene Gehrmann

Hollie Tennille Fox

Chad James Stevens

William Lawrence Bohning

Jodie Harrower

Natasha Anne Thompson

Tumanako William Hongi Pugh

Adam John Vaughan

William Andrew Robert Austin

Jasmine Irene Rose Palmer

David Neville Mcnamara

Kaylah Marie Welsh

Anthony John Taubman

Paula Marie Hartog

Angela Maree Cross

Adam Campbell Rosenlund

Stuart Cameron Arthy

Luke Philip Courtney

Timothy Ron Gray

David Aung

Brendan Peter Rose

Christopher James Patrick Dunn

Anthony Gerard Russell

Mark Ryan Raidal

Mats Dan Pederson

Lewis Adam Comb

Matthew Hughes Moor

Peter William Ellis

Petr Stuchlik

Leighton Scott Wheeler

Samantha Jane Stride

Kathryn Anne Tukavkin

Brendan James Smith

Vitor Manuel Dos Anjos Duarte

Nicholas James Sellen

Michael Hughes

Samara Lee Fraser

Laura Kate Jones

Dean Philip Pearse

Suzanne Maree Rimland

David Colin Batten

Jake David Barjasic

Lily Marie Richardson

Amanda June Watt

Georgia Grace Fairhall

Steven Allan Dick

John Douglas Antulov

Zecheriah Dante Mendoza

Alisha Ruby Araneda

Belinda Lee Newham

Richard James Sinclair

Peter Michael Magan

Stephen Norman James

Tanika Warner

Merhawi Berhe

Shannon Wayne Adams

Shane Lester Charles Smith

Jai Anthony Spencer-Gray

Mikhayla Jade Nilsen

Damien James O'Shea

Shivaun Janelle Pierce

Fotis Loukaras

Sasha Tomich

Abhinav Sikka

Michael-Jordan Evelyn Tua

Danny Lee Gregory

Bradley Graeme Reid

Monique Kathryn Mclean

Nick Ram Roseingrave

Robert Lionel Warren

Daniel Peter Fowler

Cello Socrates Georgouras

Allan Douglas Look

Jason Michael Spohr

Paul David Heffer

Michael John Kyle-Little

Hudson Anthony Emslie

James David Sanders

Iola Maree Solomon

James Bake

Melinda Anne Preece

Nathan Leonard Whitehead

Richard Luke Purcell

Ryan Leslie Brown

Kim James Varley

Michael David Hames

Salman Nawaz Ali

Nykisha Anne Schefe

Ritesh Mehra

Simon Ashley Goodman

Jakeb Paul Mortimer

Alice Lee Wicks

Kacie Maree Rogers

Mohammad Shafi Shreen Del

Dale James Woolan

Jade Maree Thornton

Troy Andrew Robert Anderson

Michael Joseph Horan

Desmond John Browning

Emmanuel John Makras

Nancy Zoe Fisher

Lavina Seymour

Lia Ah-Sang

Regan James Curtis

Allan John Davies

Reneanne Amelia Gale

Anthony Patrick Morris

Timothy Christopher King

Tevita Liku Senituli

Zac Jason Patrick Tye

Jason Wayne Holbeck

Finley Michael Smith

Ryan Gary William Edmonds

Angus Stephen Hamley

Donna Lee Blair

Damon Hugh De Ryck

Navid Riazati Keshe

Eli Steinberg Pieremont

Connor James Price

Johnathon Christopher Pavletich

Justin William Michael Brand

James Philip Maclean

Jamie Ian Thomas Brooks

Dion John Thompson

Leslie James Howie

Ellen Kate Mcgovern

Steven Michael Rahman

Ryan John Knofflock

Malcolm Matau

Jessica Suzanne Bennett

Slade Kincade Appo

Alexander James Musumeci

Daniel Andrew Morgan

John Robert Russell

Luke Augustas Turnham

Lachlan James Mcnamara

Mitchell Beau Pinkerton

Leslie Patrick Bond

Rebecca Trude Haustein

Rechard Chidi Okonye

Paige Lyndel-Rose Farquhar

Shakira Marie Gesa

Jason Dean Elms

Shane Jeffery Stein

Clint Stanley

Bryan Thomas Carter

Joseph James Coolwell

Patrick Joseph Bowers

Deshauna Dawn Ruth Gray-Jerome

Robert James Mcmillan Duncan

Cherie Randi Marsh

