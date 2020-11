Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court today

Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Friday, November 6

Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Friday, November 6

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Noah Francis Ryan

Lillian Catherine West

Rilka Isobel Laycock-Walsh

Jaslynne Kate Noffke

David John Brandon

Luke Anthony Daryono

Kevin Brian Simpson

Brittany Logue

Benjamin James Mawn

Joshua Michael Till

Ryan Jai Cowan

Shanon Lee Bullock

Matthew Jordan Thomas

Andrew Charles Crombie

Robert Scott Tofler

Brendan Paul Jones

Amy Eliza Balatinacz

Ieremia Arita Ronan

Mark Edward Gardiner

Opia Hamilton-Delmas

Beau Dean Budak

Tammi Lecia Clarke

Tyler Robin Leslie

Naser Deilami Khoozestani

Daniel Robert Frederick Pritchard

Kizito Bizimana

Terry Keith Reed

Tahu Sean Keen

David Allan Rudd

Bradley Barry Moore

Michael Raymond Marchetti

Justin Luke Pearce

Adam Joel Cowan

William Robert Lee

David Andrew Sharples

Joseph Charles Dean Chambers

Kirby Lynette Mitchelson

Campbell Lowe

Nicole Yvette Letitia Noonan

Melodee Laeticia Paris-Jourdan

Zoe Elizabeth Nixon

Simon Geoffrey Cook

Luke Robert Brennan

Jayden Graham

James Gervase Shanahan

Aidan Robert Reilly

Bryan Wayne Willis

Bradley Edwin Beck

Originally published as Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Friday, November 6